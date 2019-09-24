聯合國WMO：近五年史上最熱

2019-09-24

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕聯合國廿三日在美國紐約聯合國總部召開「氣候行動峰會」，由聯合國秘書長古特瑞斯就「巴黎協定」控制全球升溫幅度在「比前工業時期高攝氏一．五度」以內的目標，敦促各會員國進行「碳排」檢討，並提出「控制溫室氣體排放量」的具體行動方案。

氣候行動峰會預計有約六十國領袖出席發言，包括德國總理梅克爾、英國首相強森、印度總理莫迪等人。然而，在本週出席聯合國大會的一百三十六位國家元首或政府領導人當中，出席「氣候行動峰會」的領袖僅不到一半；未與會的包括美國、境內涵蓋大部分亞馬遜雨林的巴西、世界第七大溫室氣體排放國的日本。

聯合國轄下的世界氣象組織（WMO）廿二日發布由權威氣候科學家共同撰寫的報告，指出二○一五年至一九年將成為有紀錄以來、史上最熱的五年；一五年至一九年的全球平均氣溫已較前工業時期高出攝氏一．一度，且較一一年至一五年高出攝氏○．二度。報告強烈敦促各國領導人廿三日在聯合國「氣候行動峰會」提出減少碳排放量的具體行動方案。

紐約時報分析，重視氣候變遷的年輕人與各國領袖彷彿身處兩個世界。多國領袖因與溫室氣體產業關係緊密，為攫取政治利益，敵視環保示威或否認環境惡化。與此同時，全球各地二十日則有高達四百萬人響應十六歲瑞典少女桑柏格發起、關注氣候變遷的「罷課」示威行動；國際社會過去從未有過規模如此龐大、不分貧富的氣候示威。

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