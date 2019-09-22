超級電腦算萬年 Google量子電腦花三分鐘

2019-09-22

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國金融時報二十一日指出，科技巨擘Google日前公布一篇研究論文，聲稱首次實現「量子霸權」（quantum supremacy），證明量子電腦的計算能力遠勝傳統超級電腦；目前全球最先進的超級電腦需耗時一萬年才能完成的計算，量子電腦僅需約三分鐘！

金融時報日前在美國航太總署（ＮＡＳＡ）網站上，發現一篇由Google量子人工智慧（ＡＩ）研究人員馬丁尼斯（John Martinis）團隊主導的論文，文中指稱他們已透過實驗發現，量子處理器花費三分二十秒就能完成的計算任務，由美國能源部「橡樹嶺國家實驗室」（ＯＲＮＬ）委請美國國際商業機器公司（ＩＢＭ）打造的當今全球排名第一超級電腦「顛峰」（Summit）執行，卻需一萬年。

據悉，Google去年與ＮＡＳＡ達成合作協議，將使用ＮＡＳＡ的超級電腦，輔助Google有關「量子霸權」的實驗。該篇研究論文發布後不久即被移除，ＮＡＳＡ或Google均未對報導做出回應。

報導指出，傳統電腦以0和1位元（bit）來儲存訊息，但量子電腦是以量子位元（qubit）為運算單位，可將0或1相互疊加，擁有愈多量子位元，就愈能同時處理大量且複雜的資訊。Google在二○一八年三月發表具備七十二量子位元的處理器「Bristlecone」，一舉超越ＩＢＭ的五十量子位元，但發現難以操作，便著手改造成五十三量子位元的處理器，命名為「Sycamore」。

超越IBM超級電腦「巔峰」

研究人員指出，這是目前「第一個只能透過量子電腦進行的計算實驗」，堪稱量子計算全面利用的里程碑，但目前的系統僅能處理單一且高度技術性的運算，要透過量子機器解決實務問題還需數年時間。據報導，量子電腦技術未來若能取得突破，可望為藥物研發、材料科學、密碼學、人工智慧、機器學習、金融和能源等領域帶來變革。

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