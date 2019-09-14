台科學家研究便便 奪搞笑諾貝爾物理獎

2019-09-14

〔編譯孫宇青／綜合報導〕二○一九年「搞笑諾貝爾獎」十二日在美國哈佛大學揭曉，專門表揚令人發笑又發人深省的科學發現。來自台灣的楊佩良和美籍台裔科學家胡立德團隊，研究袋熊排出方形排泄物，再次勇奪物理獎。自動換尿布機、哪國錢幣最髒、吃正統義大利披薩防癌等研究，也榮獲桂冠，獎金是幾乎一文不值的「十兆」辛巴威幣；得獎者有六十秒時間發表感言，逾時就會有小女孩抱怨：「拜託停止，我覺得好無聊。」

獎金「十兆」辛巴威幣

拿下物理獎的楊佩良、胡立德團隊發現，袋熊排出方形便便與牠們腸子的形狀和柔韌性，及其生活環境較乾燥有關。這項新知未來或可在製造方形物品時派上用場。楊、胡兩人四年前就曾摘下該獎，當年是研究何以哺乳類動物小便時間都是廿一秒。

化學獎由日本明海大學保健醫療系教授渡部茂團隊拿下，他們發現，五歲兒童一天的唾液量為五百毫升。日本人已連十三年榮獲搞笑諾貝爾獎。

醫學獎得主為義大利科學家蓋勒斯（Silvano Gallus），他發現，吃義國當地製作的正統披薩，對於防範消化系統癌症和心肌梗塞等疾病有幫助，原因與地中海地區的飲食習慣有關。

自動換尿布機 奪工程學獎

伊朗科學家法拉巴希（Iman Farahbakhsh）發明人類嬰兒自動換尿布機，只要將嬰兒放入宛如洗碗機的機器中，就能換好尿布，還能省水，奪得工程學獎。奪下經濟學獎的荷蘭科學家沃斯（Andreas Voss）團隊，刻意污染各國紙幣，發現三種類型的抗藥性細菌在羅馬尼亞「列伊」幣（Leu）停留最久且具傳播性，因該紙鈔含聚合物纖維，可防止偽造及提高耐用性，卻也有利細菌生長。

解剖學獎由法國團隊拿下，他們測得男性郵差穿上及脫下衣服後，兩側陰囊確實存在溫度差異，而這可能導致男性外生殖器的不對稱。

和平獎研究團隊用一種熱帶豆類「刺毛黧豆」（cowhage），在前臂、腳踝、背部、腋窩等多處引起搔癢，發現抓癢愉悅程度最高的部位為背部和腳踝，或有助於科學家找到治療方法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法