日本陸自富士火力實彈演習 模擬離島防衛作戰

2019-08-26

日本陸上自衛隊年度最大規模實彈射擊演習「富士綜合火力演習」，二十五日在靜岡縣東富士演習場對外公開。這場令和元年的實彈演習，以阻止敵軍攻佔離島為主，共動員兩千四百名自衛隊員，射擊實彈達三十五萬噸。演習分上下兩場，上半場介紹陸自主要裝備，下半場為離島防衛綜合作戰。今年焦點裝備為首度公開的最新型火力戰車「19式裝輪自走155mm榴彈砲」。配合去年公布的新防衛計畫大綱提出的太空戰、網路戰和電子戰等新型態作戰，今年演習也加入相互干擾敵方通訊的電子作戰元素。

（圖：美聯社，文：駐日特派員林翠儀）

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