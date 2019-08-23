南韓不再交換軍情 日轟愚笨

2019-08-23

〔編譯茅毅／綜合報導〕南韓總統府青瓦台廿二日宣布，決定不續簽與日本的雙邊「軍事情報保護協定」（GSOMIA）。青瓦台國家安保室第一次官金有根指稱，由於日方將南韓從其適用出口優待的「白名單」中剔除，對日韓安全合作帶來「嚴峻變化」，因此韓方認為，續簽這項旨在交換敏感軍情的協定，不符合其國家利益。日本外務大臣河野太郎當晚召見南韓駐日大使南官杓，表達強烈抗議，指稱韓方說法完全誤判目前的區域安保環境，對此「深感遺憾」。

由南韓總統文在寅拍板定案的這項決定，恐將使日、韓在歷史認識和貿易上的爭端進一步惡化，並影響兩國在北韓問題上的安全合作。南韓高階官員向華爾街日報表示，美方已對南韓此舉表示理解。美國五角大廈發言人伊斯特本（Dave Eastburn）表示，美方鼓勵日韓合作化解彼此分歧，而情報共享乃深化日韓共同防衛政策與戰略的關鍵。

金有根表示，將在GSOMIA到期前，正式通知日方。南韓外交部長康京和說，韓方係因日韓互信薄弱問題做此決定，和美韓同盟無關，將繼續強化美韓同盟。

日本外務副大臣佐藤正久廿二日晚間痛批韓方「愚笨，判斷錯誤」。內閣官房長官菅義偉當日稍早才向韓方喊話，指GSOMIA在加強日韓國防關係上向來甚有助益。

個別與美共享 影響不大

共同社報導，儘管中止軍情共享協定將對日韓共享機密敏感情報造成影響，但由於日韓均與美國共享情報，故仍不影響美日韓三國情報的「一體化」，因此韓方此舉的象徵意義較大。南韓國立外交院教授金賢旭說，日韓領袖均有在歷史問題上無可退讓的國內因素，但韓方此舉將影響美方對韓方做為其國防戰略夥伴的看法，南韓將逐漸被視為脫離美國的印度︱太平洋防衛同盟體系。華府智庫「史汀生中心」學者辰己由紀說，此舉顯示共享北韓核武與飛彈研發的情資，並非文在寅政府的優先要務。

南韓恐漸脫離美印太同盟

GSOMIA於二○一六年十一月南韓前總統朴槿惠任內簽署，效期僅一年，每年自動更新。若任一方欲中止，最遲必須在九十天前（本月廿四日）以書面告知另一方，此前每年均為自動續簽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法