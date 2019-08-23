南韓不再交換軍情 日轟愚笨

〔編譯茅毅／綜合報導〕南韓總統府青瓦台廿二日宣布，決定不續簽與日本的雙邊「軍事情報保護協定」（GSOMIA）。青瓦台國家安保室第一次官金有根指稱，由於日方將南韓從其適用出口優待的「白名單」中剔除，對日韓安全合作帶來「嚴峻變化」，因此韓方認為，續簽這項旨在交換敏感軍情的協定，不符合其國家利益。日本外務大臣河野太郎當晚召見南韓駐日大使南官杓，表達強烈抗議，指稱韓方說法完全誤判目前的區域安保環境，對此「深感遺憾」。
由南韓總統文在寅拍板定案的這項決定，恐將使日、韓在歷史認識和貿易上的爭端進一步惡化，並影響兩國在北韓問題上的安全合作。南韓高階官員向華爾街日報表示，美方已對南韓此舉表示理解。美國五角大廈發言人伊斯特本（Dave Eastburn）表示，美方鼓勵日韓合作化解彼此分歧，而情報共享乃深化日韓共同防衛政策與戰略的關鍵。
金有根表示，將在GSOMIA到期前，正式通知日方。南韓外交部長康京和說，韓方係因日韓互信薄弱問題做此決定，和美韓同盟無關，將繼續強化美韓同盟。
日本外務副大臣佐藤正久廿二日晚間痛批韓方「愚笨，判斷錯誤」。內閣官房長官菅義偉當日稍早才向韓方喊話，指GSOMIA在加強日韓國防關係上向來甚有助益。
個別與美共享 影響不大
共同社報導，儘管中止軍情共享協定將對日韓共享機密敏感情報造成影響，但由於日韓均與美國共享情報，故仍不影響美日韓三國情報的「一體化」，因此韓方此舉的象徵意義較大。南韓國立外交院教授金賢旭說，日韓領袖均有在歷史問題上無可退讓的國內因素，但韓方此舉將影響美方對韓方做為其國防戰略夥伴的看法，南韓將逐漸被視為脫離美國的印度︱太平洋防衛同盟體系。華府智庫「史汀生中心」學者辰己由紀說，此舉顯示共享北韓核武與飛彈研發的情資，並非文在寅政府的優先要務。
南韓恐漸脫離美印太同盟
GSOMIA於二○一六年十一月南韓前總統朴槿惠任內簽署，效期僅一年，每年自動更新。若任一方欲中止，最遲必須在九十天前（本月廿四日）以書面告知另一方，此前每年均為自動續簽。
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南韓青瓦台廿二日宣布，將不續簽和日本的雙邊「軍事情報保護協定」（GSOMIA）。圖為支持這項決定的南韓抗議人士，在首爾的日本駐韓大使館前靜坐示威。（美聯社）
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日本首相安倍晉三（左）六月間以大阪二十國集團（G20）高峰會東道主身分，向出席峰會的南韓總統文在寅致意，兩人表情僵硬。（美聯社檔案照）