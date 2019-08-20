出招制衡 中國擬打造深圳為新香港

2019-08-20

〔編譯周虹汶／綜合報導〕香港政府推動「逃犯條例修訂草案」引發「反送中」抗爭，中共中央與中國國務院選在香港「民間人權陣線」十八日最新集會獲一七○萬人響應這天，聯名發表《關於支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意見》，宣告在當地「加快構建與國際接軌的開放型經濟新體制」，以「抓住粵港澳大灣區建設重要機遇」，引發中國打算以深圳取代香港國際金融樞紐地位的揣測。中共中央政法委員會稍後還發文強調，此案有助「解決港澳、尤其是香港當前的社會矛盾」。

取代國際金融樞紐地位？

洋洋灑灑十九條共四千六百餘字的《意見》指出，中共總書記習近平的「新時代中國特色社會主義」正邁入新時代，中共與中國政府支持深圳「建設中國特色社會主義先行示範區」，以利粵港澳大灣區戰略進一步深化，並「豐富『一國兩制』事業發展新實踐」；預期深圳市「經濟實力、發展質量」在二○二五年躋身全球城市前列，三五年成為全國典範，並擁有世界領先的城市綜合經濟競爭力，本世紀中正式進階為「全球標竿城市」。

中共中央和中國國務院今年二月才公布《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，強調香港、澳門、廣州、深圳為四大核心引擎城市，其中深圳為距離香港最近的中國一線城市，十七日傳出中共高層已將香港當前抗爭定調為「顏色革命」的風聲前，廣東公安就在當地操練中模擬鎮壓黑衣人的場面，近日更持續披露大批武警部隊集結當地，加上十八日發佈的《意見》，皆可看出深圳在當今中國與未來的關鍵地位。

中共政法委十八日也透過「微博」，說明「中央在深圳有大動作！為了什麼？」其一為當地一九八○年成立經濟特區以來，生產總值已在去年首度超越香港，為亞洲第五；如今「隨著改革開放進入深水區」，須「在新的歷史關口前，『殺出一條血路』」，「『先行示範』四個字，意味著這就是中國未來發展的方向。」

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