路透引述主管、記者說法：5台媒與國台辦簽約

2019-08-10

〔編譯陳正健、記者鍾麗華／綜合報導〕路透九日引述台灣十名記者與新聞編輯主管所提供的消息，以《付費『新聞』：中國使用台灣媒體，以贏得島上人心─消息人士》為題，揭露中國政府至少付錢給台灣五個媒體集團，以新聞報導為包裝，在多種出版品與一個電視頻道上替中國政府宣傳，企圖招攬投資與觀光。報導指稱，此舉是中國政府在台灣媒體上樹立形象的努力之一，目的是為「統一大業」贏得台灣民心。

付費新聞報導 替中國政府宣傳

前述消息人士提供內部資料給路透，包括與中國國務院台灣事務辦公室簽署的合約。基於提供文件的前、現任媒體員工要求，路透保留這些媒體集團名稱。消息人士揭露，路透檢閱的文件中，多數報導是由國台辦支付，但也有中國其他省、市政府資助的報導。

報導指出，一家位於台北的主要報紙，在新聞網站上誇張讚揚中國政府招商計畫，稱中國「對台商有如自己人民」。該報前新聞主管表示，國台辦曾支付三萬人民幣給予兩篇招商報導，「我感覺自己在進行宣傳，為中國政府工作」。

招商受訪人士 由中國官員挑選

消息人士透露，該報的中國招商報導，受訪人士是由中共中央宣傳部官員挑選，在送往編輯部前國台辦會插手，讀者只能讀到正面報導。

數名記者及新聞主管表示，隨著中國置入性報導成為重要營收來源，部份媒體開始自我審查，不再報導如紀念天安門事件等北京認為「敏感」的題材。

五名知情人士揭露，國台辦設立公司執行置入性新聞計畫，包括「九州文化傳播中心」及「海峽兩岸出版交流中心」。一七年初，「九州文化傳播中心」曾與台媒簽約，支付逾十二萬人民幣換取促進中國東部某省投資與旅遊的十頁報導。

陸委會︰將由檢調及主管機關調查

對此，陸委會昨表示，若有台媒收受陸方金錢對台進行宣傳，涉及違反「國安法」、「兩岸條例」、「廣電法」等，如涉散布不實訊息企圖影響選舉等，違反選罷法，將由檢調及相關主管機關進行調查。政府絕不允許外人以各種手法介入我媒體，操縱我輿論走向及選舉，遂行其政治圖謀。

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