中國升級監控 採集唾液建DNA資料庫

2019-08-09

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國對新疆實施天羅地網般的大規模監控，現在這套模式還可能擴大到全國實施。美國「自由亞洲電台」（RFA）報導，繼蒐集血液、聲紋、指紋後，中國當局現在更進一步採集民眾的唾液樣本，引發外界質疑北京將升級監控規模。

搭客運驗身分 一併採集樣本

RFA七日根據民眾提供的消息獨家披露，廣東省佛山市公安五日上午在丹灶鎮客運站檢查乘客身分證時，一併採集唾液樣本，疑似企圖收集民眾DNA資料。該台記者致電車站，站務人員承認此事，還說「每個人進來都會檢（查）」，但辯稱是為了檢查是否吸毒。丹灶派出所也說確有此事，聲稱旨在「防止突發事件」，防範搶劫之類的犯罪行為。

外界憂「新疆監控模式」推廣至全國

由於公安和車站對採集民眾唾液樣本的目的說法不一，RFA記者查閱相關資料後發現，中國國內和國外提供唾液採集器具與相關技術的公司，無一例外都聲稱可透過唾液採集人體DNA。一家位於山東的代理商指出，司法鑑定部門和公安局是這類產品的最大客戶，用於建立資料檔案；丹灶派出所也曾在二○一六年發布「動態人臉辨識系統」公開招標廣告。

報導指出，中國在新疆大規模採集人體生物樣本，加強監控，而且種種跡象顯示，這套模式正擴大到中國其他地區。人權觀察組織（Human Rights Watch）二○一七年十二月發表的報告指出，當局以配合脫貧計畫、建立健康紀錄為由，在新疆收集十二歲至六十五歲居民的DNA樣本，包括指紋、虹膜掃描和血型，還利用免費健檢收集血液與DNA等樣本。

維權律師批「加強版1984」

流亡海外的中國維權律師滕彪認為，丹灶之事不是個案，顯示「新疆監控模式」已向全國推展，「中國大陸民眾正進入一個比歐威爾筆下『1984』還要嚴控的時代」；這種「高科技極權主義」、「加強版1984」，完全是為了加強控制社會，呼籲國際社會譴責或制裁提供中國相關技術的中國和外國企業。

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