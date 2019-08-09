反送中控濫捕惡化 嗆警「給橡膠子彈射射看」

2019-08-09

〔編譯周虹汶／綜合報導〕「反送中」抗爭引出香港警方粗暴執法問題，為了制衡港府說法，香港「民間記者會」八日舉行第二場，記者會指責港警濫捕行為變本加厲，製造「白色恐怖」，呼籲警方親身體驗海綿彈、布袋彈、橡膠子彈等「不足以致命」的武器五公尺近距離射擊威力。與此同時，中國政府定調香港反對派為「黑色恐怖」，正設法拉攏香港中年保守派等「沉默多數」，企圖利用他們對子女「反送中」觸法的恐懼來「止暴制亂」。

中國官媒定調「黑色恐怖」 要「止暴制亂」

八日「民間記者會」現場邀來四位市民分享自身遭遇警方濫權、政府漠視民意的經驗，重申要求港府完全「撤回」逃犯條例修訂、撤銷以「暴動」定性示威等五大訴求。對於香港浸會大學學生會長方仲賢六日晚間因購買十枝雷射筆被捕，港警理由是他持有大量「危險性」的「攻擊性武器」；民間記者會直指港警雙重標準嚴重，上月元朗白衣人持鐵棍、木棒襲擊民眾，現場警官卻看不到「攻擊性武器」。

方仲賢八日暫時獲釋，港警宣稱保留起訴權，正進行相關調查。方仲賢獲釋前，警方曾持搜查令搜查其寓所。港警七日在記者會上展示方仲賢所買的「雷射槍」威力，讓白紙十秒內冒煙燒焦。但數千民眾七日晚間為此持雷射筆在太空館外「觀星」抗議，聲援方仲賢。港警八日再開記者會，未蒐證比對就聲稱示威者所用「似乎是一般雷射筆」，與警方七日展示的方仲賢的「雷射槍」不同，故警方無須出面干預，也沒有執法不公問題。

環時：中國公安可赴港擔任「特務警察」

鑑於港府未能有效收拾「反送中」勢力，中國政府七日已直言出手介入的可能性，新華社七日深夜在時評文章定調香港反對派為「黑色恐怖」。各大官方媒體八日也一致附和共同「止暴制亂」的重要性，黨媒《環球時報》還稱香港「公安條例」准許行政長官授權警務處處長委任特務警察，中國公安據此可到香港擔任「特務警察」。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）引述香港中文大學客座教授林和立看法，指北京藉由寸土不讓的強硬態度，激化「反送中」示威者失控，攻擊公共設施、運輸系統以及對抗港警；鑑於父母擔心兒女觸法被捕，及其希望生活早日恢復常軌，香港態度溫和保守的中年人等「沉默多數」，恐成中國政府用來打擊「反送中」勢力的最新戰術工具，儘管目前尚無他們對「反送中」示威支持動搖的跡象。

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