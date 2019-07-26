澳洲13大學拿孔子學院錢 都沒申報

2019-07-26

〔編譯陳正健／綜合報導〕澳洲媒體廿五日揭露，澳洲有十三所大學與北京控制的教育組織「孔子學院」簽署協議，部份大學至少收受中方十萬澳幣（約二一六萬台幣）資金，條件是接受中方的教學審查，但所有學校都未依法申報。澳洲當局正調查這些學校是否有違法事宜。

澳洲「雪梨晨驅報 」（SMH）與「時代報」（The Age）等媒體，公佈了其中十一所大學與孔院主管機關、中國教育部轄下的「國家漢語國際推廣領導小組辦公室（簡稱漢辦）」簽署的協議，這些學校各自採取不同途徑，接受中方提供的資金、人員及資源。

其中，昆士蘭大學（UQ）、拉籌伯大學（LTU）、格里菲斯大學（Gu）及查爾斯達爾文大學（CDU）等四校的協議條款，給予孔院對「教學品質」的最後決定權，聲明必須尊重中國「文化傳統」。這四校最少接受中方十萬至十五萬澳幣不等的資金，以及三千本中國圖書及其他教材。

然十三所與孔院簽約的大學，都未依照澳洲「外國影響透明計畫法」（FITS），就其安排向當局申報。該法於去年十二月開始實施，旨在防止外國干預澳洲內政，特別是來自中國的影響力，澳洲機構以及個人須依法申報與外國的代表關係。

批評者抨擊．孔院提供的課程是選擇性的中國觀點，刻意避免西藏及天安門事件等敏感議題。人權觀察組織（HRW）批評，這次揭露應使大學深思設立孔院是否恰當，外國威權政府能就教學品質命令部份大學，是完全不能接受之事。

對此，澳洲教育部長特漢（Dan Tehan）指出，政府正調查這些協議是否違法。近幾個月來，澳洲司法部長辦公室已對多所大學進行審查，查明其安排是否需要申報。拉籌伯大學則發表聲明回應，孔院未涉及任何獎勵課程的管理，這些安排並未影響學術自主及獨立。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法