七月第二波熱浪 德比荷法熱到40度

2019-07-26

〔編譯張沛元／綜合報導〕今年夏天的第二波熱浪，廿五日讓歐洲多國氣溫再創新高，不少城市都測到超過攝氏四十度的高溫。氣象預報專家指出，這波熱浪會在廿五日達到最高峰，預料自廿六日起會降溫與降雨。

荷蘭廿五日在東部城鎮代倫（Deelen）測得破紀錄的攝氏四十一．七度高溫，打破廿四日在布雷達（Breda）附近測到卅九．二度的新高溫紀錄，之前最高溫紀錄是一九四四年八月創下的卅八．六度。

比利時廿五日在東北部的小布羅赫爾空軍基地測到四十．六度，為該國自一八三三年以來的最高溫；比利時皇家氣象研究所對除了北海沿海地區的全比利時發布紅色警戒，預告這波熱浪將持續到廿六日。

至於德國廿五日在西部林根（Lingen）測到四十一．五度，先前最高溫紀錄是四十．三度。

法國氣象單位表示，首都巴黎廿五日創下史上最高溫，該市蒙蘇里（Montsouris）區下午測到四十二．四度的高溫，打破在一九四七年七月創下的四十．四度最高溫紀錄。英國氣象單位也說，廿五日可能出現破紀錄（二○○四年八月的卅八．五度）的卅九度高溫。

氣象預測組織AccuWeather的預報員萊斯特說，從法國中部與北部，到比利時、荷蘭與德國西部，將一路酷熱到廿五日。世界氣象組織發言人努利斯女士表示，這些歐洲熱浪帶有「氣候變遷的標誌」；極端氣候現象已「變得更頻繁、更早開始與變得更激烈，此等問題不會就此結束。」

由於高溫恐導致鐵軌過熱膨脹，英國鐵路已減速以防萬一。法、德兩國則有核電廠因高溫久旱，為讓反應爐降溫而取用的河水溫度太高而無法使用，使法國核電廠發電量減少八％，約五．二兆瓦。德國意昂集團旗下的PreussenElektra電力公司則宣布自廿六日到廿八日關閉Grohnde核電廠，但若氣候改變則會取消計畫。

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