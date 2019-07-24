商業糾紛對手 控郭文貴共諜

2019-07-24

〔編譯周虹汶／綜合報導〕流亡美國申請庇護的中國富商郭文貴，二○一七年起不斷爆出中國黨政高層醜聞，引發話題與中國政府追殺。但與他有商業糾紛的美國華府市場調查公司「戰略願景（Strategic Vision）」十九日提交紐約南區聯邦地方法院反訴文件指出，郭文貴其實一直幫中國政府做事，在美真實身分為間諜，負責「尋獵異議人士」。

兩造商業糾紛去年一月提交審理，已故共和黨籍聯邦前參議員威羅普（Malcolm Wallop）遺孀名下公司「戰略願景」為被告。緣起為郭文貴以九百萬美元合約委託「戰略願景」進行調查，郭文貴名下公司指控「戰略願景」違約，未提供他委託取得的資料。

但「戰略願景」十九日反訴文件指出，郭文貴一出手就先付一百萬美元，並列出一票中國國民名單，聲稱這些人與中共高層有關，要求調查。由於他自稱希望顛覆中國共產黨，與「『戰略願景』的世界觀一致」，該公司特別延攬前情報人員等高手調查；結果竟發現郭文貴指定的第一波十五人名單都是美國政府指定的「紀錄受保護」者，部分資訊不予公開。

專家分析說，「紀錄受保護」涉及高度機密且讀取受限的政府資料庫，意味此人可能是個目前幫美國政府做事的外國人。該公司因此做出結論：郭正蒐集可能幫美國政府進行國家安全調查或涉及其他敏感議題的中國國民資訊，並非異議份子，反而是中國政府代理人。

反訴文件還出示證據，指郭與白宮前首席策士巴農同陣線，試圖拿錢影響對中國立場強硬的兩個華府團體。而且他在美出手闊綽，財務似乎並非如他所稱遭中國威脅及賤賣資產。

郭文貴的律師廿一日以書面聲明向美國《華爾街日報》駁斥，強調「戰略願景」正濫用訴訟特權對郭文貴進行誹謗，說法「完全缺乏可信度」。律師指郭文貴價值近三百億美元的部分資產已被中共官員賤賣，而他從對外爆料起，就沒從中國或香港轉出過一分錢。不過，他與巴農確實擁有「關於中國的共同使命」，那就是「擺脫中共內部的激進核心」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法