不出十年 中國軍力超越美印太駐軍

2019-07-21

〔編譯魏國金／綜合報導〕美軍印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）十八日指出，中國近期首度進行新型反艦彈道飛彈測試，一連發射六枚飛彈進入南海，向美國與全球傳達威嚇訊號。他也警告，可預見未來幾年，中國在武器裝備數量上，將「實質超越印太司令部所能指揮與控制的實力」。他說，美國傾整體政府之力，避免被中國占上風是非常重要的。

美國新聞網站「華盛頓自由燈塔」十九日報導，四星海軍上將戴維森在科羅拉多州亞斯本安全論壇上，直率陳述中國引發的「長期戰略威脅」。他提到中國國防部長魏鳳和上月初在新加坡「香格里拉對話」中的演說，「頗令人不寒而慄」，戴維森指出，「（魏）不僅清楚表示他不認為亞洲與西太平洋是美國地盤，他說亞洲甚至也不是亞洲各國的，而是中國的」，「演說不到二十四小時，他們測試了一枚新的核子彈道飛彈」，意指中國最新的潛射彈道飛彈「巨浪-3」（JL-3）。

中防長：亞洲是中國的

接著本月八日，魏鳳和對來自拉美與太平洋島國的國防部長進行演說，坦承中國的一帶一路倡議「確實是在全球其他地方建立軍事立足點的方式」。中國官員先前堅稱，價值數兆美元的該計畫沒有軍事成分。戴維森說，「演說後數小時，他們發射六枚反艦彈道飛彈—他們研發的新型飛彈—進入南海」，他補充，這是該飛彈首度對海試射。

美國國防部官員指稱，這些是可從數百英里外鎖定行進中艦艇的東風-21D（DF-21D）飛彈。「國際評估暨戰略中心」資深研究員費學禮指出，位於西沙群島南方的試射區，相當接近對日本與南韓經濟十分重要的關鍵航道。

戴維森警告美軍亟需升級武器及其能力，以避免被中國超越。他說，「就我們看到的—陸、海、空、太空與網路的實力發展而言，若我們不採取先發制人的行動，恐面臨中國在接下來的十年中期凌駕我們的風險」。他指出，中國軍方在「沒有任何現存威脅」下大量打造先進武器，「中國相當惡劣地在整個印太區域（若非在全球）行動」，他也說，他對中國與俄國日益緊密的軍事關聯，如大規模的軍演「東方」（Vostok）感到憂心。

他表示，美國與中國競爭，但「競爭不代表不交往，我們在軍事層面上確有交往」；然而他說，美方長期要求與管轄南海的中國人民解放軍南部戰區及東部戰區建立危機溝通機制，但中國對此要求迄今未予回應。

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