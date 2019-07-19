民主剛果伊波拉失控「全球緊急」

〔編譯陳正健／綜合報導〕非洲剛果民主共和國（民主剛果）自去年八月爆發伊波拉（Ebola）疫情以來，已有逾兩千五百起感染病例、逾一千六百人死亡，近日再傳疫情擴散至有兩百萬人口的邊境大城果瑪（Goma）。世界衛生組織（WHO）十七日宣告民主剛果疫情已構成國際關注公共衛生緊急事件（Public Health Emergency of International Concern, PHEIC）。十八日證實一名伊波拉病患可能已將病毒帶進鄰國盧安達。
病毒恐擴散進鄰國盧安達
民主剛果的伊波拉疫情於去年八月一日在北基伍省（North Kivu）爆發，隨後擴散至鄰近的伊圖里地區（Ituri），上述疫情主要發生在偏遠地區，但本週北基伍省首府果瑪也傳出首起感染病例，成為剛果首個主要都市疫區，該市位處非洲大湖地區的出入口，影響甚鉅。
民主剛果官員指出，果瑪確診病患是一名基督教福音派牧師，從剛果重大疫區布滕博（Butembo）旅行至果瑪，據信他曾觸摸數名病患，旅行期間曾以假名隱藏身分躲避篩檢，該名病患已經死亡，醫療人員緊急追蹤他曾接觸過的數十名人士，包括與他同車的巴士乘客。
果瑪位處民主剛果及盧安達邊界，是該區域的十字路口，鄰近烏干達、蒲隆地及坦尚尼亞等國家。世衛已證實，一名民主剛果的女性魚販感染伊波拉病毒死亡，本月曾從果瑪前往盧安達一處市場經商，期間數度嘔吐，此前盧安達從未傳出伊波拉病例。
疫情規模轉變關鍵 全球應注意
為此，世衛專家官員小組於日內瓦召開會議，由世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）宣告民主剛果疫情構成國際公衛緊急事件。他警告，果瑪病例可能成為疫情規模轉變關鍵，是全球都該注意的時刻。
此前，世衛僅四度宣告國際公衛緊急事件，包括二○○九年的H1N1流感病毒、一四年的小兒麻痺病毒、一四至一六年的西非伊波拉疫情、以及一六年的茲卡病毒疫情。該項緊急宣告意指可能對其他國家構成危機的「特別事件」，需要國際間的協調回應。
-
世衛十七日宣告，剛果民主共和國的伊波拉疫情已構成公衛緊急事件。圖為剛國東部城市貝尼伊波拉治療中心，醫療人員全身穿著防護裝備。 （美聯社）
-
民主剛果東部大城果瑪近日傳出首起伊波拉疫情，引發疫情加劇擴散的憂慮。圖為果瑪兒童十七日接受伊波拉疫苗接種。（路透）
-
民主剛果民眾十六日在伊波拉疫區果瑪及布滕博間的篩檢站接受消毒。（法新社）