民主剛果伊波拉失控「全球緊急」

2019-07-19

〔編譯陳正健／綜合報導〕非洲剛果民主共和國（民主剛果）自去年八月爆發伊波拉（Ebola）疫情以來，已有逾兩千五百起感染病例、逾一千六百人死亡，近日再傳疫情擴散至有兩百萬人口的邊境大城果瑪（Goma）。世界衛生組織（WHO）十七日宣告民主剛果疫情已構成國際關注公共衛生緊急事件（Public Health Emergency of International Concern, PHEIC）。十八日證實一名伊波拉病患可能已將病毒帶進鄰國盧安達。

病毒恐擴散進鄰國盧安達

民主剛果的伊波拉疫情於去年八月一日在北基伍省（North Kivu）爆發，隨後擴散至鄰近的伊圖里地區（Ituri），上述疫情主要發生在偏遠地區，但本週北基伍省首府果瑪也傳出首起感染病例，成為剛果首個主要都市疫區，該市位處非洲大湖地區的出入口，影響甚鉅。

民主剛果官員指出，果瑪確診病患是一名基督教福音派牧師，從剛果重大疫區布滕博（Butembo）旅行至果瑪，據信他曾觸摸數名病患，旅行期間曾以假名隱藏身分躲避篩檢，該名病患已經死亡，醫療人員緊急追蹤他曾接觸過的數十名人士，包括與他同車的巴士乘客。

果瑪位處民主剛果及盧安達邊界，是該區域的十字路口，鄰近烏干達、蒲隆地及坦尚尼亞等國家。世衛已證實，一名民主剛果的女性魚販感染伊波拉病毒死亡，本月曾從果瑪前往盧安達一處市場經商，期間數度嘔吐，此前盧安達從未傳出伊波拉病例。

疫情規模轉變關鍵 全球應注意

為此，世衛專家官員小組於日內瓦召開會議，由世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）宣告民主剛果疫情構成國際公衛緊急事件。他警告，果瑪病例可能成為疫情規模轉變關鍵，是全球都該注意的時刻。

此前，世衛僅四度宣告國際公衛緊急事件，包括二○○九年的H1N1流感病毒、一四年的小兒麻痺病毒、一四至一六年的西非伊波拉疫情、以及一六年的茲卡病毒疫情。該項緊急宣告意指可能對其他國家構成危機的「特別事件」，需要國際間的協調回應。

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