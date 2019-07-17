達賴2025決定轉世 絕不在中國

2019-07-17

強調轉世不須中國認證

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國當局近日指出，達賴喇嘛不可按個人意願轉世，轉世須由中國認證，也必須在中國轉世，印度對此議題的介入，將衝擊兩國關係。達賴本月六日過八十四歲生日時表示，「我要非常明確指出，這一世達賴喇嘛的轉世或重生的決定權，絕對不會落入中國手中」；他的辦公室十五日強調，轉世與否是達賴個人的權力，「永遠不會落入中國政府之手」。

流亡印度 90歲決定是否轉世

十四世達賴喇嘛在生日當天接受印度媒體訪問表示，他是在緊迫的狀況下離開自己的國家，他因特定目的（流亡印度）而離開西藏，「那麼下一世達賴喇嘛也自然會出現在那個區域，而不是在中國控制的地區，這是必然的，否則我流亡印度，並為藏人的自由做出努力，這個行為背後便沒有任何邏輯可言了」。達賴於一九五九年中國軍隊血腥鎮壓藏人後出逃印度，獲得印度政治庇護，此後西藏流亡政府在印北達蘭薩拉成立。

對於達賴的明確表述，西藏自治區黨委宣傳部常務副部長王能生近日對印度媒體說，「達賴喇嘛的轉世不該照達賴本人的意願，或按照一些生活在其他國家的群體來決定，而是應該由北京認證，必須透過金瓶掣籤的方式，而且地點必須在中國」。

北京爭認證 警告印度要承認

他表示，必須認清中央政府的「中心地位」，而達賴對該議題的任何個人舉措，都不被中國政府接受。北京「中國藏學研究中心」社會經濟研究所所長扎洛附和說，印度若拒絕承認在中國選出的下一世達賴喇嘛，「將衝擊雙邊關係，任何有智慧的政治領袖不會這麼做」。

達賴辦公室一名助理十五日回應表示，沒有尋找下一世達賴喇嘛的問題，因達賴在二○一一年宣布，九十歲（推算為二○二五年）時才決定是否轉世。他強調，轉世議題是達賴個人的權力，任何人、包括中國，基於政治目的而挑選的達賴，將不會被接受。他也說，在十四世達賴喇嘛圓寂後，轉世制度是否存廢，目前仍不確定。

達賴時常說，「我的轉世由我自己決定，沒有人有權做此決定」。他也曾說，「若我今天辭世，我認為藏人將選擇有另一個達賴喇嘛，但未來若轉世制度不再恰當或有用，且當前狀況已改變，那麼轉世制度將停止延續」。

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