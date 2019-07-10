承認完全失敗 林鄭：逃犯條例修訂「壽終正寢」

2019-07-10

拒提「撤回」二字 民陣嗆發動更多大型抗爭

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港政府強推「逃犯條例」修訂草案，釀成一連串示威和流血衝突。特首林鄭月娥九日上午公開承認修訂工作已「完全失敗」，並以中英文強調草案已「壽終正寢」、「The bill is dead（草案已死）」，不會再重新啟動。然而，林鄭堅持拒絕說出具法律效力的用語「撤回」，也避重就輕地回應追究警察施暴等其他訴求，遭民間人權陣線（民陣）痛批死要面子，並且醞釀再次上街示威。

究責施暴警 回應避重就輕

繼一日的佔領立法會事件後，林鄭月娥九日再次公開露面，坦言香港近來的社會矛盾和紛爭，皆因政府提出「逃犯條例」修訂草案而起，而如今修例工作已「徹底、全面地停止下來」，失敗原因是政府工作做得不好、對社會脈動掌握不足，以及政治敏感度有偏差。此外，由於市民對政府的信任脆弱，擔心政府重推草案，林鄭進一步明言修例已「壽終正寢」，盼市民不會因不同字眼而產生不同理解。

林鄭稱仍有「熱誠」 不會下台

針對設立獨立委員會、調查警察執法過當，林鄭指「獨立監察警方處理投訴委員會」（監警會）的調查最符合社會利益，半年內將公布報告。對於不追究示威者刑責及予以特赦，林鄭則稱此舉違反法治，特首不應干涉調查檢控。林鄭也重申從未將「六一二衝突」定義為暴動，僅是警務處長形容示威者的用語；且她仍有服務港人熱誠，不會下台。林鄭另表示，願意在互相不設前提下，與學生代表公開會面。

願見學生 民陣：設陷阱假對話

然而，多次發動「反送中」遊行的民間人權陣線（民陣）召集人岑子杰批評，立法會制度下並無「暫緩」或其他字眼，只有「撤回」，林鄭根本是「有法不依」。再者，林鄭對朝示威者施暴的警察寬容，卻對示威者苛刻，無疑是「雙重標準」；且監警會的成員組成偏頗，難以取信於民。岑也質疑，林鄭願意公開見學生是「假對話、真對立」，應先停止拘捕並釋放示威人士，再提出對話，否則無異於引蛇出洞的「陷阱」。

中國封鎖林鄭記者會新聞

對於抗爭行動逐漸升級且遍地開花，岑稱「是林鄭不讓香港人休息」，民陣不排除發動更多大型抗爭。公民黨立法會議員郭家麒也指出，林鄭的說法有如「提油澆火」，預期將有更多人上街爭取民主。

與此同時，中國各大媒體及「百度」、「微信」等社群平台，全面封鎖林鄭承認修例失敗的新聞，包括網友的討論內容也一併下架。

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