川普：港人要民主 政府不要

2019-07-03

〔編譯周虹汶、劉宜庭／綜合報導〕針對香港「反送中」抗爭行動升級為佔領立法會的港版「太陽花運動」，美國總統川普認為，當晚直搗香港立法會的示威者「追求民主」，但「有些政府不想要民主」，並自承在上週的大阪廿國集團（G20）領袖高峰會上，曾與中國國家主席習近平論及香港。中國外交部則回嗆反對他國干預內政，「告誡有關國家謹言慎行」，「不得以任何形式為暴力違法份子撐腰壯膽」。

佔領立法會 川普：為追求民主

美國國務院一日「力勸各方自制，免於暴力」，並強調「法治以及尊重基本自由，包括言論自由與和平集會自由，乃香港成功的前提」。川普隨後告訴記者，香港示威民眾「追求民主，而且我想多數人都想要民主。不幸地，有些政府不想要民主」，直指「民主」正是整件事原委。他強調，「我很少看到像這樣的抗議，看了讓人很難過」，希望事情能夠「解決」。

英國外交大臣韓特二日重申，英國政府堅定支持《中英聯合聲明》與香港民眾，警告中國若不遵守雙方卅五年前共同簽署的「具有國際拘束力法律協議」，將招致「嚴重後果」。對於示威者衝入立法會，他「敦促當局勿以所發生的事當作鎮壓藉口，而要去了解發生的根本原因」：一切源於「香港民眾內心深處擔心著他們的基本自由正受攻擊」。

美英歐聲援港民 中國高聲回嗆

歐盟發言人也表示，香港少數人的暴力行動「並不代表絕大多數的示威者，他們在連續抗議中一直是和平的」，呼籲以「對話協商尋找前進方向」。

但中國外交部發言人耿爽二日否認川普曾在川習會提及香港，並強調中國政府堅決支持港府與港警依法處置「暴力衝擊立法會大樓、肆意損壞立法會設施」等「踐踏法治、危害社會秩序的嚴重違法行為」。對於美國、英國與歐盟等「跳出來說三道四、指手畫腳」，他直斥「完全是赤裸裸的雙重標準，極其虛偽醜陋！」中國國務院港澳事務辦公室也將佔領立法會抗爭者指為「極端激進份子」，其「嚴重違法」行為是對「一國兩制」底線的公然挑戰。

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