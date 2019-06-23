美批准女性威而鋼上市

2019-06-23

〔編譯魏國金／綜合報導〕性趣缺缺的美國女性很快就有新的「女性威而鋼」可供選擇，美國食品藥物管理局（FDA）批准治療女性性慾低落的藥物「Vyleesi」上市。麻州大學紀念醫學中心生殖專家詹森指出，該款新藥的優點是「需要時才用」—以自動注射筆在大腿或肚腹處施打一劑即可維持數小時的「好性致」。壞處是「有些人會非常反胃想吐」。

二○一五年上市的全球第一款女性威而鋼Addyi是須每日服用的口服藥，而由AMAG製藥公司研發的Vyleesi則只須於性愛前四十五分鐘使用即可。此外，Addyi不可以與酒精一起服用，否則將導致昏厥，而Vyleesi可以在飲酒狀況下施用。

不過，Vyleesi也有一些缺點，包括使用針頭注射，以及在臨床試驗中，四十％的受試者經歷噁心，共有十八％的參與者退出試驗，其中八％因不敵噁心而停止參與。再者，一％的參與者反應其牙齦與局部皮膚變黑，而注射部位紅腫、頭痛、臉紅也是常見的副作用。由於施打該藥後恐使血壓升高，因此有高血壓、心臟病的女性不應使用。

又名為bremelanotide的Vyleesi預定今年下半年推出。Vyleesi適用於罹患性慾低落障礙症的停經前期女性，美國約十分之一女性罹患該疾病。

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