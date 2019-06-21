反送中升級 大學生今包圍港府

2019-06-21

〔編譯茅毅／綜合報導〕香港中文大學等六所大學和學生組織「香港專上學生聯會」（學聯），十九日要求香港政府在廿日下午五時前，回應學生提出的撤回「逃犯條例」（送中條例）修訂案等四大訴求，但港府並未有所回應，特首林鄭月娥也未出面與青年學子對話。學生團體因而宣布抗議行動升級，廿一日上午七時發起「不合作運動」，呼籲港人包圍港府總部（政總）。對此，港府宣布政總廿一日暫停開放。

中大等六所公、私立大學與學聯聲明，廿一日將以和平方式包圍政總。前述四大訴求還包括：港府收回將十二日「反送中」大遊行定性為「暴動」、撤銷對所有被捕者指控的罪名，並追究警方濫權施暴。

廿日期限過後，加密即時通訊軟體Telegram流傳一則由「青年新政」等群組連署的「聯合群組聲明」，呼籲廿一日展開全面不合作運動，直到訴求獲得回應。據報導，一個Telegram群組的部分成員發起匿名投票，要求該群組的三萬四千多名成員表決廿一日的抗議模式，選項包括和平靜坐、組成人鏈或包圍林鄭官邸「香港禮賓府」等。聚集在立法會外的學生和義工則說，尚未對廿一日行動升級的做法達成共識。

泛民主派問政平台「民間人權陣線」（民陣）與民主派人士十九日開會，決定廿三日不再發起大型遊行，呼籲港人參加年度「七（月）一（日）大遊行」；但若有人自行發起和平、非暴力抗爭行動，民陣也會響應。十七日甫出獄的本土派政黨「香港眾志」秘書長黃之鋒表示，北京當局已將一整代的普通港人轉化為「異議人士」，在「中國模式」興起與中國國家主席習近平的強硬政策下，希望各國民眾及領袖聚焦香港，「香港是一個民眾可以為自由而戰，可以向中國施壓的地方。」

美國聯邦眾議院議長裴洛西十九日則力挺一項跨黨派提案，要求川普政府證明香港目前仍是維持充分自治的獨立關稅區，若「香港就是中國」，就不再能享有中國沒有的特殊優惠。

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