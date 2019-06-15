聯國反恐長官訪新疆 人權問題恐失焦

2019-06-15

〔編譯周虹汶／綜合報導〕法新社報導，聯合國反恐怖主義辦公室副秘書長沃龍科（Vladimir Voronkov）本週在中國公安部部長陪同下，訪問新疆維吾爾自治區，成為聯合國至今訪問新疆的最高層級官員，鑑於中國在新疆以反恐為名囚禁百萬維吾爾族穆斯林，維權人士憂心此行恐成中國日後繼續鎮壓少數族群的宣傳利器。

「人權觀察」組織的聯合國部主任夏邦努（Louis Charbonneau）嚴正指出，「聯合國准許它的反恐官員前往新疆一事，具有風險」，因貌似肯定中國把新疆「再教育營」導向「反恐議題」的「錯誤論述」，模糊了中國政府「大規模違反人權議題」的事實。他和美國國務院皆認為，沃龍科此行對中國提供了十足的「宣傳效果」，是中國的「公共關係勝利」。

聯合國發言人哈克（Farhan Haq）證實沃龍科正訪問中國，但沒有透露其行程，只強調聯合國反恐辦公室宗旨為確保反恐措施尊重人權。此一消息最早是由《外交政策》期刊網站披露，當時聯合國秘書長古特瑞斯的發言人杜加里克（Stephane Dujarric）向《外交政策》辯稱，出身俄羅斯的沃龍科本週訪問中國乃官方行程，因聯合國安全理事會常任理事國五國當中，沃龍科僅剩中國還沒去過，但拒絕說明沃龍科是否前往新疆。

另一方面，聯合國人權事務高級專員辦公室（ＯＨＣＨＲ）的高級專員、智利前總統巴舍萊（Michelle Bachelet）去年九月上任後，十二月即曾要求中國政府讓聯合國實況調查團前往新疆，至今未果。中國政府先前表示，若聯合國官員避免「干涉中國內政」，歡迎他們訪問中國。

不過， 中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表團特命全權大使陳旭本月十一日與巴舍萊會面後，十三日表示希望巴舍萊親訪新疆，但須選在「一個雙方都合適的時間成行」。陳旭也重申官方論調，聲稱新疆「職業技能教育培訓中心」並非外界所稱「再教育營」，旨在剷除極端主義、提供新疆民眾新技能，以便他們進一步融入社會。

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