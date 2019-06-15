雨傘經驗+網路號召 自發反送中 零散有戰術

2019-06-15

〔編譯魏國金／綜合報導〕十二日在香港金鐘區，當警察開始動用催淚瓦斯時，抗議群眾知道該做什麼。他們將分發到的生理食鹽水灌入暴露於煙霧的同伴灼痛的雙眼。而在附近，分類堆放的其他裝備，還包括頭盔、繫牢金屬路障的塑膠束帶，保護皮膚的保鮮膜，以及抵擋胡椒噴霧的雨傘與口罩。二十七歲的林姓示威者說，「我知道他們會用胡椒噴霧對付我們」，她補充，五年前的雨傘運動，給了她抗爭教育。

華爾街日報報導，二○一四年的雨傘運動儘管未能爭取到港人真普選的權利，然而卻教導了後來的活動人士更精密的戰術︱包括對於宣傳危險的警覺。此次，呼籲十二日示威與罷工罷市的傳單來源不明，許多示威者也說，他們不清楚是誰提供相關裝備，而且所有的組織似乎零散。

抗爭手冊、訊息 網路大流傳

他們透露，他們是從臉書、通訊應用程式WhatsApp或Telegram的聊天室得知示威與如何協助的訊息，而相關訊息在網路上大量流傳，沒有明確的領導者。四名下班後加入示威的同僚說，他們收到穿黑衣、戴口罩、繫腰帶的訊息，因為若在前線被警察拉扯時，其他同伴可從後方將他們拉回。一名健身教練說，示威者穿越分發物資的一群人，取得口罩、眼罩、水及一袋麥當勞漢堡。一名穿黃背心、配備無線電對講機的醫學生表示，他負責十餘名有醫學背景者的現場調度，他們全透過網路自發而來。

買票搭地鐵 捨八達通躲監控

香港政治團體「本土民主陣線」在臉書上貼出「抗爭手冊」，提出裝備、進退分析、分工、救人等建議，其中一個建議則是「以油性馬克筆在身體各部份寫上律師電話」，因被捕後隨身物品將被搜走，且依靠記憶也不穩妥。

多數抗爭者戴口罩的一個原因是為避開政府監控。一名專二學生說，除了一出地鐵站就戴上口罩外，他們也用現金買單程車票，而非使用儲值電子卡八達通卡，以免留下行動紀錄。劉姓專校教授表示，年輕抗爭者被建議防範個資與身分曝光，他說，「這不只是你跨界進入中國的問題，甚至在香港此地，警方或學校可能追蹤你，然後深夜去敲你住處的門」。

美聯社報導，中國當局近期被發現維持中國西部逾兩百五十萬人的即時數據，透過全球定位系統，持續定位出他們的精確所在，該資料庫似乎也以人臉辨識科技，記錄被追蹤者的活動，該科技可在二十四小時之間記錄逾六百七十萬個坐標，再加上中國警方已在北京與上海街道實施的「步態辨識」技術，中國簡直佈下監控的天羅地網。

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