不排斥外國黑對手 川普受訪惹議

2019-06-14

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國總統川普十二日接受美國廣播公司（ＡＢＣ）訪問時竟公開表示，願意接受外國政府提供之選舉對手資訊，且自認「沒什麼不對」，這也不算是外國干預選舉。此番說法立刻招致民主黨有意參選總統者的強烈抨擊。眼見說法又惹議，他十三日再度透過推特喊無辜，並反批對手「太荒謬」。

ＡＢＣ假設俄國、中國或其他國家提供這類資訊，問及川普是否接受，或會否通報ＦＢＩ，結果他竟答：「可能兩者都做」，「聆聽沒什麼不對」。他還說，不覺得這等同外國「干預」美國選舉，並重申：「他們有資訊︱︱我想我會拿。」不過，「如果我覺得有問題，我應該可能會告訴ＦＢＩ（聯邦調查局）」，只是ＦＢＩ人力不足。

川普的回答似乎完全無視二○一六年總統選舉期間，競選團隊引發的「通俄門」風波。美國民主黨籍前副總統拜登馬上透過推特譴責川普，直指「川普總統再度歡迎外國干預我們的選舉。此事非關政治。它危及了我國國安。一位美國總統不應尋求它們的協助，及煽動那些試圖破壞民主的人士」。民主黨麻州聯邦參議員華倫也推文重申「是彈劾川普的時候了」。

眼見談話再度生波，川普十三日推文自清：「我每天都和『外國政府』會面談話。才剛和英國女王、威爾斯親王查爾斯、英國首相、愛爾蘭總理、法國總統和波蘭總統見面。我們談論『任何事情！』我應該馬上通報ＦＢＩ，報告所有通話與會晤內容嗎？太荒謬了吧！」他自稱這樣會「永不再被信任」，「假新聞媒體鮮少公開我的完整回答。它們故意忽略重要的部分。」

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