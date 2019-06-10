美新北極戰略 劍指中俄

2019-06-10

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國國防部六日公布新版北極戰略，相較於二○一六年的舊版，新版戰略對中國的動向展現強烈警戒，指稱中國和俄羅斯積極在北極圈尋求拓展軍事影響力，可能威脅到美國的國家安全，並表明為了抑制俄、中兩國的行動，美國將在北極擴大軍事部署，加強與盟邦的合作。

該報告指出，中國並非鄰近北極圈的國家，卻企圖將「一帶一路」倡議擴展至北極地區，以拓展其經濟及軍事影響力，中國甚至可能在北極部署潛艦；而自詡為「北極強權」的俄國，除了在北極圈積極整修基礎設施與機場、創設新部隊之外，也不排除對不遵從俄國規定的外國船舶採取軍事行動。

中國國家主席習近平五日訪問俄羅斯，行前接受俄羅斯媒體聯合採訪時聲稱，將開發利用穿越北極圈的北極航道，為「一帶一路」建設與歐亞經濟聯盟對接合作提供新契機；北極航道將成為中俄兩國合作的下一個重點，鼓勵中國企業積極參與。二○一八年年初，中國公布「冰上絲綢之路」計畫，希望利用這條快捷的通道，連接北美、東亞和西歐三大經濟區域。

報告表明，美國將尋求在北極圈擴大軍事部署，增進與美國海岸防衛隊的合作；已展開大型破冰船建造計畫的海岸防衛隊，正著手打造新一代破冰船隊，根據該部隊四月公布的北極戰略，川普政府顯然不惜在北極圈與中、俄兩國對抗。與此同時，報告隻字未提「氣候變遷」可能對北極圈造成的危害。

報告也寫道，為抑制俄、中兩國在北極圈的活動，美國必須與北極盟邦、夥伴加強合作，強化美軍的監視及通訊能力。此前美國劍指莫斯科與北京，示警俄、中兩國已讓北極成為「強權競爭的競技場」；美國國務卿龐皮歐上月在北極會議強調，北極海不能變成新南海，「充斥軍國主義化和互別苗頭的領土聲索」。

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