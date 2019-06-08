港人港審 近半港人反送中條例

2019-06-08

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港政府提出的「逃犯條例」修訂草案，十二日將在立法會恢復二讀，但因這項修法偏離「一國兩制」及高度自治原則，香港《明報》七日公布民調指出，多達四十七．二％港人反對，支持者僅二十三．八％，顯示香港社會對修法高度反彈。在香港泛民主派組織「民間人權陣線」（民陣）九日主導的「反送中」遊行前夕，人權組織、大專院校及商家接連發聲，強烈呼籲港府懸崖勒馬。

《明報》委託香港中文大學傳播與民調中心，於上月底針對「逃犯條例」進行逾一千人查訪，結果三十二．二％表明非常反對、十五％表明反對；九．九％非常支持、十三．九％支持；二十四．九％則未明確表態。此外，若草案加上「港人港審」條文—即在中國犯法的港人亦不得被移交中國，則有五十四．五％表示支持、十九．六％反對。但港府已表明，此做法不符屬地審判原則，將難以落實。

一旦「逃犯條例」修法通過，港府未來僅需法院同意，即可將任何國籍嫌犯引渡至中國受審，被抨擊嚴重損害香港獨立法治，導致人權及安全受到威脅。對此，人權觀察、香港人權監察、國際特赦組織香港分會等三個國際人權組織，七日再次去信行政長官林鄭月娥，強調中國司法制度不透明，修法將危及從事中國相關工作者的人身安全。無國界記者、香港監察等逾七十個組織也連署附議。

在民陣九日發起的「守護香港反送中大遊行」前夕，香港大學、中文大學、理工大學、城市大學、浸會大學和教育大學校內，皆高掛反對修法的布條，學生會也呼籲學界起身捍衛香港的核心價值。此外，香港末代港督彭定康拍攝短片，直言修法「摧毀香港法治、穩定及社會安全」，並傷害香港國際金融中心地位；民陣也訪問天主教香港教區榮休主教陳日君、歌手黃耀明等人，呼籲民眾參與遊行。

另一方面，灣仔警察總部外七日發生警車遭扔擲燃燒彈，跑馬地警署外也在下午遭人縱火，引發九日遊行可能爆發逾矩行為的質疑。有當地親中媒體甚至指出，本土派學生組織「學生動源」有意在遊行期間突襲；但民陣召集人岑子杰駁斥道，現階段的任何解讀僅是「陰謀論」，意圖減少遊行人數。不過，他也坦言，民陣無法阻止其他團體採取「升級」行動，但眾人已有共識，即使有相關計畫，也會在遊行後才進行。

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