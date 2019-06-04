紐約時報︰趙小蘭擁美中人脈 圖利家族企業

2019-06-04

〔編譯茅毅／綜合報導〕紐約時報二日披露，華裔的美國運輸部長趙小蘭（Elaine Chao），在美國和中國均擁有豐沛的政治與經濟人脈，但她多年來屢屢運用其在中國的人脈及知名度，提升由其父趙錫成（James S.C. Chao）創辦的家族航運公司—美國「福茂集團」（Foremost Group）的形象。由於北京當局尋求拉攏趙小蘭，為該集團帶來豐厚利潤。中國中央電視台知名主持人田薇形容，趙小蘭是北京當局與美國川普政府間的「橋樑」。

央視主持人︰趙是美中政府「橋樑」

華盛頓大學聖路易分校反貪腐專家克拉克（Kathleen Clark）指出，趙小蘭家族與美國的戰略對手—中國政府有經濟上的聯繫，令人懷疑，趙小蘭在針對涉及中國的外交與國安政策做出判斷或提供建議時，其家族和財務的聯繫會否對她造成影響。

紐時這篇長文，以美國駐中國大使館經濟參贊馮以宏（Evan Felsing）二○一七年十月緊急回報國務院的一篇電子郵件破題。曾獲美國前總統布希拔擢為勞工部長的趙小蘭，當時即將首度以川普政府閣員身分訪中，但其辦公室向外館提出一連串與其親屬有關的違反常規的要求。前美國駐北京大使館臨時代辦阮大為（David Rank）透露，趙小蘭的要求「極不妥當」。美國職業外交官不會對一名內閣部長來訪表達這類擔憂，除非情況非常嚴重。

福茂集團總部雖位於紐約市，但在上海及香港設有分公司。該集團透過若干馬紹爾群島的公司，擁有十九艘在賴比瑞亞和香港註冊的貨船。據分析全球航運數據的英國「VesselsValue」公司統計，自二○一八年元旦至一九年四月十二日，該集團貨船共航行一五二次，其中九十一次係前往或從中國出發，佔這段期間運輸總噸位的七十二％。該集團的貨船每年將數億公噸鐵礦石、煤炭及礬土，從全球運往中國，這些原材料對中國工業不可或缺，惟獲得政府補貼的中國國有企業鋼鐵製品，卻損害美國鋼鐵業的利益，乃美中貿易戰的原因之一。

福茂集團從一家中國國有銀行取得數億美元的貸款承諾，並與一家中國國有鋼鐵公司及若干全球商品公司簽訂長期包運合約，確保該集團的穩定收入。趙錫成與該集團執行長、趙小蘭胞妹趙安吉，也曾任「中國船舶工業集團」旗下公司董事，趙安吉還兼任中國船舶工業集團頭號貸款方「中國銀行」董事。儘管趙小蘭並未在福茂集團掛名或持股，但過去二十年內，其家族對其夫婿—聯邦參議院多數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）的競選活動捐款一一○萬美元，對包括麥康奈在內的共和黨共捐贈一六六萬美元。

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