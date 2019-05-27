失蹤山區2週 美國健行客平安獲救

2019-05-27

〔編譯張沛元／綜合報導〕獨自前往山林健行後下落不明的美國夏威夷州女子亞曼達．艾勒（Amanda Eller），廿四日在失蹤超過兩週後獲救；被折磨得瘦了七公斤的艾勒說，這段迷失在山林間的日子，是她「畢生最大苦難」，僅靠植物與河水果腹，讓她幾乎撐不下去。

卅五歲的瑜伽老師兼物理治療師艾勒被搜救直升機發現時，正坐在茂宜島西北部的馬卡瓦奧森林保護區（Makawao Forest Reserve）裡一處溪谷的河床上，當時距離她的家人宣布提供五萬美元尋人還不到一小時。亞曼達獲救時，已斷了一條腿、膝蓋受傷、身上有曬傷與擦傷，營養不良又骯髒，但至少一息尚存。亞曼達稍後表示，她曾想過放棄，她能做的選擇只有生或死，「我選擇活下來。」

艾勒本月八日前往馬卡瓦奧森林保護區，因為偏離步道而迷路，失蹤第三天跌落六公尺高的峭壁而摔斷腿，就此受困這片溫度可低到攝氏十五至二十度、潮濕、起霧又多雨的區域。警方在登山步道附近的停車場發現艾勒的車，車內還有她的水壺、手機與錢包，一度懷疑她遭到綁架，甚至發生更糟糕的事。但亞曼達說，她是因為覺得花不了多少時間，才沒帶這些東西，未料原訂近五公里的健行，最後演變成一場超過兩週的生死搏鬥。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法