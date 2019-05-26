「世界需要行動者」前國務卿勉勵美大生

2019-05-26

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國前國務卿歐布萊特（Madeleine Albright）十九日對賓州巴克內爾（Bucknell）大學近九百名畢業生提出警告，指有一種國家主義（nationalism）導致「種族主義、伊斯蘭恐懼症與反猶太主義高漲、攻擊LGBTQ群體、妖魔化難民與移民，以及美國教室內持續的槍擊恐怖」。她也說，當今世界比任何時候更需要行動者，他們挑戰生命界線，並付出自己，使世界成為更好之處。

八十二歲的她說，這樣的國家主義「對他人福祉不加理會、逃避世界責任，並將自己宣稱的偉大與偉大本身混為一談」，如此的國家主義十分危險，「因為當對『我群』的自豪演變成對『他群』的恐懼或憎恨時，這塊美國錦織就鬆散了，社會結構也被撕裂了」。

她指出，「今天，美國仍是世界最重要的國家，然而華府許多人，以及許多國人卻將國家想成是一座孤島」，她沒有指名道姓說，「他們認為大海遙遠彼端發生的事不會影響我們，他們拒絕接受美國的利益是與盟友的安全繁榮息息相關」。她補充，「若我們希望世界留意我們的觀點並跟隨我們，我們就必須至少聆聽他人的憂慮，我們必須傾聽盟友，他們要求我們透過外交與敵國交手，而非擊戰鼓」。

她說，世界需要行動者，這樣的人挑戰生命界線，並為使世界更好而奉獻自己，她勉勵，「我希望你們每一個人運用所學的知識，不單成為自由的消費者，也是捍衛者與豐富者，運用你們的才能去療癒、協助與教導」，「我希望你們成為行動者，而不只是聽者，當有需要時，勇於成為化解生命風暴的知識與教育之光」。

歐布萊特於一九九七年至二○○一年擔任前總統柯林頓政府的國務卿，是美國首位女性國務卿，當時也是美國史上最高階的女性官員。目前是全球戰略公司「歐布萊特石橋集團」及投資顧問公司「歐布萊特資本管理」總裁。二○一二年，歐巴馬總統頒贈美國最高公民榮譽的「總統自由獎章」。

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