香港逃犯條例硬來 歐盟抗議

2019-05-25

〔編譯魏國金／綜合報導〕歐盟駐港澳辦事處廿四日針對恐將個人送至中國受審的香港「逃犯條例」修訂草案，正式向香港特首林鄭月娥提出表達抗議的外交照會。香港立法會內務委員會二十四日通過，將該修訂草案繞過法案委員會討論，並於下月十二日直接於大會恢復二讀辯論。香港學者認為，未來爭議性更大的基本法廿三條立法恐循該模式，直接於立法會大會表決通過。

批評人士，包括外國政府、法律與企業團體，對該條例恐破壞香港的法治，並讓個人，包括過境香港的外籍人士，有被送至中國進行不公平審判之虞，紛紛表達疑慮。歐盟駐港澳辦事處廿四日也發聲明指出，其會員國的外交代表與林鄭月娥會面，「提出外交照會，對於港府計畫修訂的逃犯條例重申關切」。

外交照會是正式外交文件，為交涉過程中一方用來正式表達態度與立場，通常用於重大事件。網媒「香港01」以「事態升級」形容歐盟此舉，但歐盟駐港澳辦事處與特首辦公室都未評論。

本月十一日，立法會審議逃犯條例修訂草案的法案委員會鬧雙包，進而使建制派與民主派議員大打出手，香港保安局長李家超見相關審議陷入停滯，因而向立法會內務委員會要求將該案直交大會進行二讀程序，香港立法會二十四日投票通過撤銷該案的法案委員會運作，並於下月十二日恢復二讀辯論。

香港01披露，香港中聯辦主任王志民十七日會見兩百餘名港區人大、政協委員時，一再要求建制派歸隊，必定要讓該案在七月立法會期結束前完成修訂，他與七位副主任還罕見的一起向在場代表深深鞠躬「拉票」。與會者透露，王數度刻意提到「習主席怎麼講、習主席那樣說」，並且暗示曾就修例內容請示過中央高層，「姿態很明顯，就是放話給大家聽，支持修例是習近平授意」。

香港評論員林和立接受德國之聲訪問時說，這是北京的「硬任務」，所以建制派，包括對該條例有保留的商界，一定要全部歸隊支持。他說，該案與爭議更大的基本法廿三條，只須立法會過半數就可通過，目前建制派掌控立法會，北京可能循此模式通過廿三條的立法。

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