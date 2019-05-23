商家變相逃稅…尼泊爾禁中國第三方支付

2019-05-23

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國第三方支付平台「支付寶」和「微信支付」，近期積極擴張海外版圖，卻在尼泊爾踢到鐵板︱由於中國觀光客以「掃碼支付」享受當地商品、服務與消費折扣，以致尼國政府無法舉證交易行為發生在本地，而讓當地中國商家得以成功逃稅，形成中客大舉到訪、尼國卻賺不到中客錢的奇異現象。尼國中央銀行（ＮＲＢ）廿日明令禁用未經註冊的中國兩大數位錢包。

「支付寶」隸屬全球最大獨角獸公司「螞蟻金服」，「微信支付」則是中國最大網路公司「騰迅」旗下的行動支付平台。儘管兩家公司自稱謹守境外業務規定，ＮＲＢ指控大批中客在當地「非法」使用「掃碼支付」，因這兩家公司推出的行動支付服務未依法取得ＮＲＢ營運許可，實際支付行為發生在中國，形成中客「掃碼」消費享折扣、當地中國商人免稅「發大財」的共生結構。

支付寶、微信支付 根本無營運許可

觀光業是尼泊爾重要收入來源，前年經濟貢獻度達七．八％，並創造百萬工作機會。當地外國觀光客去年首度突破百萬人次，中國遊客僅次於印度，達一五三六○二人次，比前年增長四十六．八％。尼國自二○一七年由共產黨主政以來，才由依賴印度的傳統外交路線轉為偏向中國，前述禁令因此讓外界格外訝異。

螞蟻金服廿一日晚間回應，支付寶在境外開展業務，一向遵循當地法規，呼籲用戶謹守相關規範。而根據《支付寶收錢碼協議》，用戶確實「同意僅在中華人民共和國境內（不包含香港、澳門、台灣）使用本服務。」

中國《每日經濟新聞》指出，「境內碼、境外用」行為，在跨境支付領域並不陌生，屬於法律規定不明確的「灰產」，而尼國央行選擇正面迎戰。因「非法」的「掃碼支付」恐危及當地金融體系穩定，一旦金融監管機關無法掌握資金流向，即可能滋生洗錢、走私、逃稅等違法行為，近期已引發俄羅斯等國當局關注與採行防弊措施。

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