科學家︰5G恐干擾氣象衛星 嚴重影響預測

2019-05-06

〔編譯陳正健／綜合報導〕在中國「華為」等電信巨擘積極於多國推動5G行動電話網路之際，英國《衛報》四日報導，全球氣象學家警告，5G可能嚴重影響預測氣象的衛星，干擾其用來觀察大氣變化的精密設施，影響預測數據，使重大風暴來襲前的警示不足，恐因此危急人命安全。

全球氣象學家憂心，5G網路使用的射頻，可能破壞衛星的重要觀測結果。衛星設備可用來觀測大氣以及水蒸氣、下雨、降雪、雲層、冰含量的研究變項，這些是影響環境的重要因素。例如，水蒸氣產生的微弱訊號，屬於二十三．八千兆赫（GHz）特定自然波長。預測人員以此資訊，推測風暴或氣象系統的可能發展。

無法分辨訊號 難以得知風暴動向

然而，部分5G手機網路可能在相近頻段上發出訊號，與水蒸氣釋出的訊號混淆。歐洲中程氣象預報中心（European Centre for Medium-Range Weather Forecasts）專家波爾曼（Niels Bormann）指出，這些資訊對預測工作至關重要，為獨特的自然資源，若失去此預測能力，氣象預報將大幅變差。專家將無法分辨訊號，損害預測的精確性。

另外，歐洲中程天氣預報中心氣象學家麥克納利也擔憂，引入5G網路，可會嚴重削弱對重大風暴的預測能力，最終結果可能攸關人命，氣象學家對此非常憂慮。

美國聯邦通訊委員會（FCC）及其他國家相關機構，已開始將二十三．八千兆赫及鄰近頻段，拍賣給未來的5G網路供應商。氣象專家批評，美國此舉已影響其收集數據的能力，電信營運商劫掠無線電頻波長，監管機構未能保護對地球觀測至關重要的自然頻率，也使專家難以遊說其他國家限制關鍵頻段。

美國政府也正拍賣用於研判降雨和降雪的三十六至三十七千兆赫頻段、用於測量氣溫的五十千兆赫頻段、以及用於分析雲和冰的八十六至九十二千兆赫頻段。至於其他國家是否會仿效美國，在未來數月出售這些頻段，仍有待觀察。今年底，在埃及舉行的全球會議上，將就此進行討論。

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