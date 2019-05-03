華為洩密案 英國防大臣遭開除

2019-05-03

國際發展大臣莫丹特接任 成為首位女防長

〔編譯管淑平／綜合報導〕英國首相梅伊一日突然開除國防大臣威廉森，理由是四月二十三日國家安全委員會討論中國通訊設備商「華為」參與第五代行動通訊系統（5G）的秘密會議內容遭威廉森洩漏。但威廉森否認洩密，稱遭「袋鼠法庭」非法私審。他去職後，將由國際發展大臣莫丹特（Penny Mordaunt）接任，成為英國首位女防長。

梅伊先致函威廉森，指他未充分配合洩密案調查，且一日晚間召開的調查工作會議，提出「很具說服力的證據」，因此她「無法再充分信任」威廉森擔任國防大臣，要求他離職。之後梅伊在辦公室當面質問並要求威廉森辭職，但遭拒絕，梅伊隨即開除他。

威廉森被開除後，發表給梅伊的公開信，完全否認洩密，拒絕請辭是因為不想承認自己或下屬要為洩密負責；他相信，正式且徹底的調查會還他清白。他受訪時說，調查行動「從一開始就是獵巫」，且是「袋鼠法庭」非法私審，「草率處決」。

「每日電訊報」在會後數小時，即報導梅伊推翻威廉森等數名高層閣員的反對，同意讓華為參與英國5G非核心部份。國安會討論事項涉及國家機密，會議均不公開，此事被視為英國近年最嚴重的洩密事件之一，迫使梅伊政府採取強硬立場。

除了威廉森，其他在會中對華為提出疑慮的內政大臣賈維德、外相韓特、國際貿易大臣福克斯和莫丹特都成了洩密疑犯，但最終認定威廉森是元凶。據悉威廉森承認與記者通電話十一分鐘，但否認洩密。

梅伊的領導威信正因脫歐爛攤子而嚴重受創，保守黨也極度分裂，梅伊顯然力圖藉由開除威廉森重振其權威。威廉森是梅伊的忠心盟友，在前首相卡麥隆下台後，力挺梅伊接任，二○一七年十一月出任防長。

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