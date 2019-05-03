美國務院官員：美中之爭是文明衝突

2019-05-03

首個非白人強權對手 意識形態與西方不同 威脅更大

〔編譯茅毅／綜合報導〕相當於助理國務卿等級的美國國務院政策規劃主任史金納（Kiron Skinner），四月二十九日在美國智庫「新美國」（New America）舉辦的論壇中表示，美國與中國乃「全然不同的文明和不同意識形態的對抗」，而美國此前從未面臨過這種對抗。她還提到，這將是美國首次有一個非白種人的強權競爭對手。

政策規劃主任掌管國務院的內部智庫，傳統上由美國外交政策當權派人士擔任，首倡「圍堵」蘇聯政策的肯楠、前世銀總裁沃佛維茲等人，均曾出任這項要職。非裔美籍的史金納為哈佛大學政治學及國際關係博士。她在前述論壇中，提出其對何以美中之爭不同於美蘇冷戰的看法，並以德國政治理論家卡爾．馬克思對蘇聯的影響為例，證明冷戰乃「西方集團內部」的對抗。

史金納指稱，中國與西方自由世界存在文明和意識形態衝突，將對美國造成更大、更長期的威脅。美中的競爭不限於兩國的國家利益，亦存在於更廣泛的領域。美中的競爭與對抗程度，甚至超過美蘇。蘇聯信奉的馬克思主義，本質上仍是一種西方意識形態，因此美蘇的文明及意識形態對抗，仍只是西方家族內部的對抗，但中國目前的意識形態及文明結構，卻與西方認知截然不同。此外，哈佛大學教授艾利森也在其著作中警告，美中恐注定一戰。

許多專家不認同文明衝突說

史金納這番話引發美國的中國觀察家諸多批評，認為文明衝突過度簡化了此一美國面臨的最大挑戰。據華盛頓郵報二日報導，相較於美國總統川普大部分的外交政策，他對抗中國的做法在華府備受歡迎。許多人士同意，中國的貿易政策不公平、違反人權，在南海及台灣海峽擺出的侵略姿態也很危險。但川普政府針對北京當局所用的言詞，美國許多中國專家卻並非總是認同，他們不認為川普政府與中國國家主席習近平統治的中國紛爭屬「文明衝突」，較少專家認為種族乃美中之爭的核心。

五角大廈主管前副助理部長鄧志強（Abraham Denmark）就說，史金納的言論，反映出「根本誤解了中國本身和美國面對的挑戰」。智庫卡內基國際和平基金會研究員史文（Michael Swaine）也說，這是「相當駭人、基於種族主義者的評估」。智庫卡托研究所（Cato Institute）副主任萊斯特（Simon Lester）表示，美國一向有部分人士持續尋找一個強大的敵手，可能與美國競爭優勢的地位及世界的控制權。「文明衝突」乃哈佛大學教授杭亭頓於一九九○年代提出，他認為世界分為西方、中國、伊斯蘭等七或八個文明集團，冷戰後衝突的主要根源將來自文化。

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