不滿北京學術審查 荷出版商終止合作

2019-04-30

〔國際新聞中心／綜合報導〕在兩名紐西蘭奧塔哥大學（University of Otago）的學者公開指控，一本學術期刊對投稿文章進行內容審查後，在中國近代與現代文學界享有盛名的荷蘭出版商「博睿」（Brill），日前透過「推特」公開聲明，將自二○二○年起，終止為中國高等教育出版社（Higher Education Press in China）在中國以外地區發行四本學術期刊。

博睿拒再為中方發行4期刊

踢爆這起審查醜聞的奧塔哥大學教授艾德蒙（Jacob Edmond）與黃洛琳（Lorraine Wong，譯音），是博睿發行的《中國文學研究邊境》（Frontiers of Literary Studies in China）特刊編輯，這本期刊是由隸屬於中國教育部的高等教育出版社委託博睿在全球發行。艾、黃兩人在本月十八日披露，他們受委託擬定一個關於「中國文字的理解與運用如何在全球體現中國」的主題，收錄四篇文章後，獲得該刊編輯群接受，卻發現他們收到的草稿中，有一篇由喬治亞理工學院學者劉今（Jin Liu，譯音）撰寫的文章不見了。

紐學者發現文章被竄改 編輯竟回「須遵守中國審查規則」

該文主題為中國網路漫畫工作者李小乖的作品，其畫作經常透過諷刺社會弊病、形容中共與人民間的鴻溝及貧富差距來引人發噱。此外，關於劉今作品的介紹，也一併遭到竄改。艾德蒙致函《中國文學研究邊境》責任編輯張旭東（Xudong Zhang），質疑該刊審查時，張回應他們的辦公室位於北京，必須遵守中國的審查規則。張甚至說，劉今的文章從一開始就不應該被選入特刊，因此他要運用其編輯特權來摒除劉今的稿件。

艾德蒙表示，正因現在愈來愈難辨識一本期刊是否由中國政府發行，因此他們的案例更令人憂心。此外，中國境外的編輯、學者或出版商，可能因為仰賴中國的資源，而導致其願意為中國政府的審查背書。

荷蘭出版商「博睿」（Brill），日前透過推特聲明，將自二○二○年起，終止為中國高等教育出版社（Higher Education Press in China）在中國以外地區發行四本學術期刊。（取自網路）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/