中國秀萬噸驅逐艦 習近平嘴喊和平

2019-04-24

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國人民解放軍廿三日在其海軍成立七十週年的海上閱兵活動中，首度展示其自行建造、排水量一萬噸的飛彈驅逐艦「南昌號」。而在中國因快速擴展海上軍力，並在南海獨斷聲索主權而引發區域緊張之際，中國國家主席習近平卻在致詞時強調，「中國堅定不移走和平發展道路」，「國家間要有事多商量、有事好商量，不能動輒就訴諸武力或以武力相威脅」。

閱兵活動在中國海軍北海艦隊總部所在的山東省青島市外海舉行，習近平登上飛彈驅逐艦「西寧號」，檢閱由卅二艘中國軍艦與卅九架軍機編組而成的分列式，印度、日本、越南與澳洲等十三國也派出軍艦參與閱兵。中國首艘國造航空母艦並未亮相，檢閱的是購自烏克蘭、自行改裝的中國首艘航母「遼寧號」。

在閱兵活動舉行前，習近平向來自六十一國的代表團強調，「中國軍隊始終高舉合作共贏旗幟，致力營造平等互信…的安全格局」，「大家應該相互尊重，平等相待，增進互信，…合力維護海洋和平安寧」。然此番論調與中國在南海及台灣海峽的挑釁作風背道而馳。菲律賓本月公開抨擊，數以百計的中國船隻逼近菲國控制的島嶼與礁體。

美未派軍艦參與閱兵

美國並未派軍艦參與閱兵，僅由駐北京大使館海軍武官海德邁（Thomas Henderschedt）上校出席廿二日青島舉行的系列活動開幕式。當被問及為何美國沒有派軍艦參加閱兵時，海德邁笑而不答。在此同時，美國海軍第七艦隊兩棲指揮艦「藍嶺號」（USS Blue Ridge）現正訪問香港。

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