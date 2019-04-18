每天1片培根 大腸癌罹患率就增加

2019-04-18

〔編譯周虹汶／綜合報導〕還在每天早上來一份香噴噴的培根蛋或火腿蛋三明治嗎？英國最新研究指出，只要每天固定吃些加工肉品或紅肉，例如多加一片培根肉，罹患大腸癌的機率即增加廿％，無論肉品是否添加亞硝酸鹽。

這篇由牛津大學進行的研究十七日刊上《國際流行病學期刊》，追蹤二○○○年代晚期共四十七萬五五八一人飲食數據，他們的年齡介於四十至六十九歲，近六年後，發現二六○九個大腸癌病例：每天平均攝取七十六克紅肉或加工肉品者，和一天攝取廿一克者相比，罹癌風險增加廿％；每天喝十克酒精，也會讓罹癌機率大增八％，多攝取穀物纖維的民眾罹癌風險卻少了十四％。

大腸癌是英國最常見癌症的第四名，致命程度卻位居第二，每年奪走英國一．六萬條性命。世界衛生組織將培根、火腿、香腸等加工肉品訂為「致癌物質」，一片培根肉或火腿肉大概廿克；紅肉則「可能致癌」，一塊羊排或厚切火烤牛肉片重約五十克。而根據英國政府目前飲食指南建議，加工肉品與紅肉攝取上限為一天九十克。

至於亞硝酸鹽近來被視為大腸癌元凶，這起最新研究發現，食用紅肉與加工肉品的罹癌風險差異不大，顯示亞硝酸鹽添加與否非致癌關鍵因素。

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