中國施壓 迫伊斯蘭國家淡化新疆人權

2019-04-08

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕中國鐵腕箝制新疆維吾爾自治區，囚禁逾百萬名穆斯林，強迫他們放棄宗教信仰、效忠共產黨，嚴重侵害人權，引發國際社會嚴重關切，尤其是穆斯林人口佔多數的伊斯蘭國家。然而，美國財經新聞網站《商業內幕》（Business Insider）六日報導，中國疑似透過外交威脅與經濟手段，迫使一些批評新疆政策的伊斯蘭國家轉變立場，選擇不再公開評論及關切新疆穆斯林人權議題。

自詡為「穆斯林世界集體聲音」、五十七國組成的「伊斯蘭合作組織」（ＯＩＣ），去年底還公開批評中國鎮壓穆斯林「令人感到不安」，上月初卻突然改口稱讚「中國努力照顧境內穆斯林」，還聲稱「ＯＩＣ期待與中國進一步合作」。據報導，ＯＩＣ許多成員國都位處中國「一帶一路」發展沿線，與北京有密切經貿連繫；中國似乎會因不滿部分伊斯蘭國家批評其新疆政策，而暫停在這些國家的投資。儘管不確定中國如何進行利益交換，但施壓力道顯然足以讓ＯＩＣ改口。

巴基斯坦也是近幾個月不再公開批評中國新疆政策的具體實例之一。巴國宗教事務部長去年九月譴責北京當局對新疆少數民族施行所謂的「反恐」政策，但巴國外交部長隨後批評媒體對新疆的報導「危言聳聽」，巴國總理更數度強調，自己對中國穆斯林情況「一無所知」。今年二月，沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德則在出訪中國時，表態支持北京鎮壓新疆穆斯林。德國學者鄭國恩（Adrian Zenz）指出，ＯＩＣ和巴基斯坦可能承受來自中國的巨大壓力，否則不可能就新疆人權情勢輕率改變立場。「世界維吾爾代表大會」主任艾文（Peter Irwin）指出，中國明白必須在新疆議題引發更多關注前，「把相關討論扼殺於話題萌芽時期」。此前中國代表團才在聯合國人權理事會舉行新疆人權問題會議期間，致函各國代表「應顧及雙邊關係和長期多邊合作，切勿合辦、參與或出席該討論會」，全程施壓、強行阻撓各國使團參與新疆議題討論。

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