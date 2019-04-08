以總理爭連任 揚言兼併西岸屯墾區

2019-04-08

〔編譯魏國金／綜合報導〕以色列總理納坦雅胡六日矢言，若他在九日的國會大選中贏得連任，將兼併約旦河西岸佔領區的猶太屯墾區。面對貪瀆醜聞及前軍方首長的強力挑戰，這項政策大轉彎顯示，納坦雅胡企圖在激烈選戰中鞏固民族主義基本盤，而以色列兼併西岸廣大區域也勢必敲響最受國際社會認同、可望解決以色列與巴勒斯坦衝突的「兩國方案」喪鐘。

已擔任四屆總理的納坦雅胡儘管不斷推動猶太屯墾區擴展，但並未提出西岸的詳盡遠景；巴勒斯坦人則將西岸視為未來建國的核心區域。以色列若兼併西岸佔領區，將吹熄在以色列一九六七年「六日戰爭」中所佔土地上建立巴勒斯坦國家的任何希望。國際社會普遍認定建立在該佔領區上的猶太屯墾區為非法，相關建設是以巴和談的主要障礙。

長久以來，所謂「兩國方案」的以巴協議最受國際支持，美國不時在兩者間居中協調，但自美國總統川普承認耶路撒冷為以國首都後，斡旋工作已停擺，希冀將以方兼併的東耶路撒冷做為首都的巴勒斯坦，則暫停與美方接觸。日前，川普承認以國對原屬敘利亞的戈蘭高地擁有主權，被視為送給納坦雅胡的政治大禮。

國際普遍認定猶太屯墾區非法

納坦雅胡六日接受電視專訪時大打川普牌，聲稱美國對耶路撒冷與戈蘭高地的政策轉變是他的成就，因為是他成功說服川普。他矢言不會撤除任何一個猶太屯墾區，同時以方也將保留對約旦河西岸領土的控制權。目前有逾四十萬以色列人居住在西岸屯墾區，當地還有兩百五十萬巴人。當被問及為何在任期內有兼併部分規模較大的屯墾區時，納坦雅胡說，「這是有趣的問題，是否我們將邁入下一階段？答案是肯定的」。納坦雅胡說，他的第五任期將是關鍵，「我們將邁入下一階段，擴大以色列主權，我不會分別屯墾區塊與孤立的屯墾區，在我看來，任何一處屯墾區都是以色列的，我不會將主權移交給巴勒斯坦」。

最新民調顯示，納坦雅胡與前參謀總長甘茨（Benny Gantz）的支持率旗鼓相當，但納坦雅胡的「聯合黨」（Likud）較有機會籌組執政聯盟。一旦納坦雅胡再次續任總理，將超越以色列國父本古里昂（David Ben-Gurion），成為以國在位最久的總理。

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