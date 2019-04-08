《中日對照讀新聞》“知日派”駐日大使起用へ 日中関係改善の狙いか 中國將起用「知日派」駐日大使以改善日中關係？

2019-04-08

◎茅毅

中国政府は程永華駐日大使（64）の後任に孔鉉佑外務次官（59）を充てる方針を固めた。複数の日中関係筋が3日、明らかにした。6月の大阪での20カ国・地域（G20）首脳会合に合わせ、習近平国家主席の訪日が見込まれている。

中國政府已確定由59歲的現任外交部副部長孔鉉佑，接替64歲的程永華，擔任駐日大使的方向。多名日、中關係消息人士3日已予證實。「20國集團」（G20）高峰會將於6月在大阪舉行，預料中國國家主席習近平屆時將訪問日本。

中国政府としては、在任期間が歴代最長の9年余りとなった程氏に続いて「知日派」を大使に起用することで、日中関係の改善の流れを加速させる狙いがあるといえそう。孔氏は程氏と同じ中国外務省の日本専門家「ジャパンスクール」の一人として知られる。

在擔任駐日大使長達9年多、創歷任中國駐日大使派駐時間最久紀錄的程永華卸任後，中國政府再次任命「知日派」的孔鉉佑接任駐日大使，似乎旨在加快當前日中關係改善的趨勢。孔、程兩人均以身為中國外交部內精通日本事務的「日本學派（譯按：此為日本外務省內部慣用的說法，是對曾派駐某國、在該國研習，或較通曉該國事務的外交人員的統稱，例如美國學派、德國學派、俄羅斯學派等）」一員馳名。

孔氏は日本語が堪能で、日本で約15年勤務し、公使も務めた。2017年に外務次官となり、朝鮮半島問題を担当する特別代表も兼務し、北朝鮮問題にも精通している。今月中旬、北京で開かれる日中ハイレベル経済対話に日本が河野太郎外相を団長として6人の閣僚を派遣すると日本のメディアが5日、報じた。

孔鉉佑日語流利，曾以外交領事人員身分駐日約15年，也曾擔任駐日公使。2017年升任外交部副部長，兼任中國政府「朝鮮半島事務特別代表」，亦深諳北韓問題。日本媒體5日報導，日本政府將以外務大臣河野太郎為團長，派遣6名閣員出席4月中旬在北京召開的日中高層經濟對話。

新聞辭典

充（あ）てる：動詞，本文作指派（定、名）。例：生徒（せいと）に充てて答（こた）えさせた。（要求學生回答。）

見込（みこ）む：動詞，本文作預料（估、期）、估計。例：值上（ねあが）りを見込んで土地（とち）を買（か）い込（こ）む。（預期會漲價而買進土地。）

単語を読みましょう

知日派（ちにちは）／在任（ざいにん）／歴代最長（れきだいさいちょう）／起用（きよう）／ジャパンスクール（英文Japan School，「日本幫」或「日本學派」，即對曾派駐日本、在日研習或較通曉日本事務的外交人員的統稱）／公使（こうし）／兼務（けんむ）／精通（せいつう）／ハイレベル（英文high level，高階（層））

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