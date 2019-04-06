協議一過就算脫歐 傳歐盟擬寬限1年

2019-04-06

〔編譯茅毅／綜合報導〕英國首相梅伊五日已致函歐洲理事會主席圖斯克，請求同意將英國脫歐大限從四月十二日延到六月三十日。一名歐盟高官則透露，圖斯克正推動歐盟其他二十七個成員國給予梅伊最長可達一年的「彈性」脫歐期限，即在這十二個月的期間內，只要英國國會下議院一通過脫歐協議草案，延後脫歐的期限就自動終止。

傳圖斯克主張，這項方案才是「唯一合理、明智的解決之道」。他十日將在布魯塞爾召開的歐盟峰會中，告知與會各成員國領袖此一他稱為「彈性延期（flextension）」構想。他認為，這將避免會員國領袖每隔幾週，就必須考慮是否同意又一次展延規範脫歐機制的「里斯本條約」第五十條，同時又讓英國擁有必要彈性，可謂「雙贏」。按歐盟規定，圖斯克這項計畫仍需其他成員國一致同意。

若該計畫付諸實施，新脫歐大限很可能延到明年四月十日週五。若最終為無協議下「硬脫歐」，週末正好可以減輕脫歐的衝擊。此外，英國也須參加五月廿三日舉行的歐洲議會選舉，惟只要完成脫歐，英國的歐洲議會議員就不再具此一身分。

為尋求化解脫歐僵局辦法，梅伊三、四日連兩天與最大在野黨工黨黨魁柯賓會談。首相府表示，兩人四日的「技術性」會談「富有成效」，五日將繼續。柯賓透露，兩人四日討論脫歐後的關稅安排、單一市場聯盟、二次脫歐公投等議題。在英國下院三日通過要求梅伊請歐盟同意延後脫歐的法案後，該案正在上議院審查，將於八日表決。歐洲議會四日則通過允許英國公民在硬脫歐下免簽赴歐洲申根區國家。

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