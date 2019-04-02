播假新聞要打斷肋骨？ 英國愚人節報導

2019-04-02

〔編譯茅毅／綜合報導〕脫歐事宜至今懸而未決，已令英國陷入混亂。英國「電訊報」報導，內閣辦公廳為此特地援引一項國會在十七世紀的立法，要求媒體機構自制，不要在四月一日「愚人節」這天「按照慣例」製作搞笑、惡作劇的新聞報導，以免閱聽人信以為真，引發民眾搶購民生必需品，甚至引發暴動。不過，這則報導也是則愚人節玩笑。

英國法律的特點之一就是判例法，惟其國會也會立成文法（制定法）。據報導，該法為國會於一六五三年制定，由爭議人物克倫威爾（Oliver Cromwell）在內戰後提出，嚴禁發佈不實報導，違者將被打斷肋骨。技術上來說，該法迄今仍見諸英國法典，未被廢除。

英國二○一六年通過脫歐公投後，國會雖於一七年三月二十九日通過「退出歐盟法案」，原定兩年後（即上週）正式退出歐盟，如今卻歹戲拖棚，甚至傳出一旦英國在無協議下「硬脫歐」，民眾如廁的衛生紙恐面臨短缺，還將禁止在假日時遛寵物，或去商店買瓶裝水。

針對相關不實傳聞，內閣辦公廳特地在三月三十一日晚間愚人節前夕發佈聲明，警告今年開玩笑的後果非比尋常，將對目前致力在脫歐危機下維持國家安定的英國政府造成嚴重威脅。尤其英國國會三月廿九日第三度否決首相梅伊和歐盟達成的脫歐協議草案，使得硬脫歐的可能性大增，而一日正逢三月廿九日後的第一個營業日。

據報導，內閣辦公廳發言人普魯爾夫（Ali Ploorf）表示，英國上下對今年愚人節都嚴陣以待，因此禁止所有類似愚蠢之舉。不過，普魯爾夫表示，若民眾在廣播中聽到有關脫歐及硬脫歐的警告，這可不是開玩笑，這是英國政府的政策。

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