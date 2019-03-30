脫歐協議又卡關 3挫梅伊

2019-03-30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國脫離歐盟之路一波三折，英國國會下議院在原定正式脫歐的二十九日，第三度表決首相梅伊的脫歐協議草案，但僅表決其中「退出協議」部分，包括分手費、公民權利、北愛爾蘭與愛爾蘭「邊境保障措施」（Backstop）等，有關英國與歐盟未來關係的「政治宣言」將另外擇日表決。然而，下院最後仍以三四四票反對、二八六票同意，總共五十八票的差距，第三度予以否決。梅伊將在四月十二日前決定下一步，否則屆時不排除「無協議脫歐」。

歐盟執委會當日發表聲明，對英國下議院表決結果表示遺憾，並指四月十二日後，無協議脫歐將是比較可能的發展情況。

梅伊二十七日表示，若國會通過脫歐協議草案，她願意在五月二十二日英國脫歐後辭去首相一職，交由繼任者與歐盟展開雙方經貿關係談判。在表決前，梅伊更向議員最後喊話，指英國未能如期在二十九日脫歐，是她個人一大遺憾，並強調這次表決乃確保英國得以離開歐盟的「最後一次機會」。儘管如此，在野黨「工黨」批評此種表決方式為「蒙著眼睛脫歐」，保守黨部分議員及執政友黨「民主統一黨」（DUP）也仍存有疑慮，因而拒絕相挺。

四月一日再針對替代方案投票

按照歐盟峰會二十一日的決議，英國必須在四月十二日前決定未來方向，例如是否再次向歐盟提出延期脫歐，但此舉代表英方將須參與五月二十三日的歐洲議會大選；尋求第二次脫歐公投；或者選擇在無協議下「硬脫歐」等。英國國會二十七日甫就八個脫歐替代選項進行指示性投票，結果無一獲得通過；接下來將在四月一日再次舉行表決，屆時若有任一脫歐劇本獲得多數票，將可做為梅伊下一步行動的參考依據。

梅伊在表決後表示，將盡力爭取國家「有秩序脫歐」。工黨黨魁柯賓則要求梅伊「立即請辭」，並指下院有責任尋求更好的脫歐協議。英國「衛報」指出，梅伊似已決意避免「硬脫歐」，並暗示只要國會在四月一日的指示性投票中，通過任一涵蓋「退出協議」的替代方案，她將予以支持。惟在此情況下，英國將再次向歐盟尋求展延里斯本條約第五十條，而英國也將必須參與五月二十三日的歐洲議會選舉。

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