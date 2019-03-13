中國APP個資亂放 180萬婦女註記「可生殖」

2019-03-13

〔編譯魏國金／綜合報導〕英國衛報十一日報導，荷蘭非營利組織「GDI基金會」網路專家蓋佛斯（Victor Gevers）近期在搜尋中國的開放資料庫時，發現一個含有逾一百八十萬女性個資的資料快取，被記錄下的資料包括電話號碼、住址及稱為「可生殖」（BreedReady）的狀態。

報導指出，這個伺服器在中國的資料庫含有以英文標示的個資分類，其中包括性別、年齡、教育程度、婚姻狀態，以及標題名為「可生殖」的欄位。該資料庫已遭撤除。目前不清楚資料庫是否與約會APP、官方登記，其他組織或公司有關。蓋佛斯先前也發現一個未受保護的網路資料庫，內容包含至少兩百五十萬新疆居民的個資。

這項發現正值中國官方學者警告，中國預計在二○二九年人口達到十四．四億巔峰後，將開始面臨長期「擋不住的」人口衰減。儘管中國於二○一六年取消爭議性的一胎化政策，但生育率不振，根據一月公布的官方數據顯示，二○一八年中國的新生兒為一千五百二十三萬人，較前一年短少兩百萬人。

蓋佛斯認為該資料庫性質異常，但他不願下結論，僅稱這是他看過的資料庫中，最怪異的一件。該個資外洩事件也引發中國的女權倡議人士對於政府為鼓勵更多女性生育，可能祭出的偏激手段感到憂心。中國網民也很快地將該資料庫與電視影集《使女的故事》相提並論，在該反烏托邦影集中，女性在生育率急速下降的世界被迫生育。一名網友在微博寫道，「這太怪異了，他們蒐集身分證號碼、電話號碼、住址，甚至標示她們是否可生殖，這令人不寒而慄」。

網友淡定 「這類資料到處都有」

有些網民覺得不必大驚小怪，認為相關資料可能與中國約會網站「佳緣」有關。二○一五年，一名網安研究員駭入該網站，以凸顯網站的脆弱性，一名網友在「豆瓣」論壇寫道，「坦白講，這類的資料到處都有」。

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