311大震八週年 還有5萬人回不了家

2019-03-12

〔編譯茅毅、記者呂伊萱／綜合報導〕發生在二○一一年的東日本大地震十一日屆滿八年，日本政府在東京國立劇場舉行官方追悼儀式，日本各地民眾也在當年地震發生的日本時間下午二時四十六分（台灣時間下午一時四十六分），雙手合十為罹難者默禱追悼。據報導，目前還有約五萬兩千人疏散在外，災區面臨人口減少及老化問題；發生核災的福島第一核電廠則正進行艱辛的廢爐作業。首相安倍晉三致詞時強調，今後將繼續致力並加快災區重建工作。

地震引發的大海嘯和核災，以及之後的健康問題，造成至少兩萬二一三一人喪生、二五三三人失蹤。日本放送協會（ＮＨＫ）報導，當年發生地的東北到關東地方沿岸及外海，近一年來地震次數仍相當頻繁，被視為「餘震地帶」，氣象廳呼籲民眾提防大地震再次發生的可能性。

安倍、皇室代表秋篠宮文仁親王夫婦、國會議員與痛失親人的罹難者家屬，十一日在追悼式上低頭默哀。安倍說，想起罹難和失蹤者家人、親屬及朋友遭受的痛苦，就不禁悲從中來。他強調，災後重建穩定進展，政府矢言續協助仍過著避難生活的災民。

震災讓台日情誼更鞏固

「日本台灣交流協會」台北事務所十一日也舉辦追悼感恩會，立法院長蘇嘉全、外交部主秘李光章、「台灣日本關係協會」會長邱義仁等人出席。日本駐台代表沼田幹夫再次感謝台灣的賑災援助，帶給日本人無比勇氣；他說，日、台間原本就有特別情誼，震災讓彼此再度體認這份情誼，乃雙方關係的轉捩點。福島縣南相馬市為感謝台灣，將在二○二○年東京奧運會期間，擔任台灣代表隊的接待城市。他還說，日本東北六縣觀光人次已成長到震災前的兩倍，福島農產品的外銷也增至一．四倍。

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