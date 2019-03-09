模仿微信？ 臉書轉型發展行動支付

2019-03-09

〔編譯陳正健／綜合報導〕臉書執行長札克柏格七日發文提出轉型遠景，宣告臉書將更注重隱私，正從原本的公開分享及談話平台，轉向更多的加密私人傳訊服務。多家媒體分析，臉書顯然有意模仿中國網路通訊軟體「微信」（WeChat），爭搶行動支付這塊市場大餅。

札克柏格提及重視隱私的臉書平台將基於「私人互動」、「刪除歷史訊息」、「安全資料儲存庫」、「端對端加密服務」等要點。美國《華爾街日報》報導，對於許多中國民眾，這些與微信的相似性引人注目，已有網友在社群媒體「微博」上提到：「這不就是微信嗎？」

微信是由中國網路巨擘騰訊於二○一一年推出，可讓用戶一對一傳送簡訊、聲音或視訊通話，並可建立五百人以內的群組。臉書用戶會在動態牆上持續看到廣告，但微信用戶一天只會見到一至兩則廣告，因為廣告不是其主要收入來源，而是中國民眾廣泛使用的行動支付。

據統計，微信每月活躍用戶達十一億人，其「微信支付」（WeChat Pay）有九千萬每月活躍用戶，可以購物、訂餐、玩遊戲、買電影票、預約看病和繳水電費等，使微信從中獲得佣金。北京大學投資學教授湯森分析，微信明確展現私人訊息是未來趨勢，尤其是小群體訊息。

顧問機構中國市場研究（CMR）分析師卡文德指出，臉書相當留意騰訊如何將即時訊息、支付、電商和各種小程式整合至一個平台。臉書旗下通訊軟體「Messenger」前主管馬克斯曾稱讚，微信等亞洲開發的應用程式，是提供即時訊息平台服務的開拓者。

美國《紐約時報》報導，臉書缺乏微信那樣的行動支付系統，可能需在許多國家取得銀行和支付許可。臉書正研發一種新的加密貨幣，讓用戶將款項傳給訊息系統中的聯繫人，為該公司考慮行動支付業務的跡象。

英國《衛報》分析，臉書新舉措並非為了隱私，而是為了維持其全球主宰地位，微信是其最大威脅。臉書希望從Telegram、Signal、Skype、Google Hangouts、蘋果iMessage等通訊軟體競爭對手中，奪取用戶。

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