飛彈場「復活」 北韓不回談判桌？

2019-03-08

〔編譯管淑平／綜合報導〕北韓官方電視台五日晚間播出領導人金正恩二月底出訪的紀錄片，強調他訪問越南期間與美國總統川普的關係融洽，未提川金二次峰會以破局收場。金正恩從越南空手而回，挑起外界對於他會不會重回邊緣策略故技的疑問，不過專家認為，金正恩或許會因國內經濟困局而不得不回到談判桌。

另外，南韓中央日報七日報導，國家情報院院長徐薰五日向國會進行的簡報中，除了提到北韓東倉里西海衛星發射場的新動靜，也表示監測到位於平壤近郊的山陰洞（Sanumdong）飛彈研究中心物資運輸車輛活動增加，「我們認為北韓實際上正在進行飛彈相關活動」。該中心是北韓組裝洲際飛彈的核心軍事設施，如射程可達到美國本土的「火星15」洲際飛彈，美方高度重視此處設施。

紐約時報六日報導，金正恩未能取得解除制裁，加上情報披露東倉里發射場部份設施重建，更令人關切他會不會重回利用飛彈、核武大玩邊緣策略的老招。但專家認為，金正恩或許會因經濟持續衰退而不得不回到談判桌。

南韓估計，國際制裁已使北韓一七年經濟衰退三．五％，去年可能更高達五％；北韓對其最大出口市場中國的出口量更崩跌八十八％，對中貿易赤字去年增加三十％，也威脅北韓外匯儲備和控制通貨膨脹的能力。金正恩在峰會上堅持解除制裁，意味著北韓已嘗到前所未有的痛苦。

紐時引述南韓分析家看法，指北韓不太可能迅速恢復試射飛彈，因為這會毀了談判，引來更嚴苛制裁，加劇經濟頹勢，也有讓美韓恢復聯合軍事演習、甚至美國重提軍事行動選項之虞；重啟東倉里發射場活動，是要增加下一回合談判籌碼。

川普六日針對東倉里的最新動態表示，若這是打算恢復試射飛彈，他會對金正恩「非常、非常失望」，但他也說「這是非常初步的報告」，「看看吧，我們會注意，這事情終會解決」。

北韓官方電視台五日晚間播出金正恩出訪紀錄片，七十八分鐘內容聚焦於他與川普的互動，凸顯兩人關係融洽，沒提峰會破局，並稱雙方「若抱持正確態度和解決問題的意願溝通，就能夠克服曲折和考驗，往前邁進」，專家認為這是平壤還不打算放棄談判的訊號。

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