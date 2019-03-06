全球十大空污城市 印度佔七個

2019-03-06

〔編譯管淑平／綜合報導〕「綠色和平」組織一份新發表的調查報告指出，全球十大空氣污染城市中，印度就佔了七個。長期以來，空氣污染被視為環境和健康問題，不過，聯合國人權及環境事務特別報告員波伊（David Boyd）四日指出，空污一年造成約七百萬人提早死亡，在孩童中更有六十萬人，應該被視為人權問題。

綠色和平與空氣品質監測設備商IQAir AirVisual監測去年全球三千個城市空氣中細懸浮微粒（PM2.5）濃度，六十四％超過世界衛生組織（WHO）訂出的年接觸量標準，南亞、東南亞尤其嚴重，各有九十九％、九十五％的城市超標，東亞有八十九％的城市超標。印度古爾岡市（Gurugram）儘管一八年空氣品質較前一年大幅改善，但仍是全球空污最嚴重之都，平均濃度一三五．八，是美國環保署健康空氣標準的幾乎三倍高。

前十大污染城市除了第三名巴基斯坦法紹爾城（Faisalabad）、第八名中國和田市和第十名的巴基斯坦拉合爾以外，其他七個都在印度；前二十名污染城市中，印度、巴基斯坦和孟加拉就包辦十八個。報告指去年中國空污情況顯著改善，PM2.5平均濃度降低十二％，首都北京也終於脫離百大污染城市名單。

綠色和平東南亞區執行總監薩諾說，全球空污一大共同元凶是燃燒化石燃料，「除了人命的喪失，估計勞動力流失一年造成兩千兩百五十億美元損失以及數以兆元計的醫療成本」。世界銀行統計，印度因為污染導致的醫療照護成本、生產損失佔其國內生產總值（GDP）八．五％。

波伊四日表示，「七百萬人這個數字超過每年戰爭、殺人、肺結核、HIV病毒、愛滋病和瘧疾造成的死亡人數總和」，「每小時就有八百人正在死亡，許多都是飽受因吸入污染空氣而直接導致癌症、呼吸道疾病之苦多年」；未能確保清淨空氣，侵犯了民眾活在健康環境之中的基本權利，這是受一百五十五個國家法律、也應是全球都承認的權利。

停止燃煤發電 有效解決空污

波伊向人權理事會提出的報告指出解決空污問題一大關鍵就是停止燃煤發電廠，富國應有能力在二○三○年前做到，也列出政府能採取的監測空氣品質、找出污染源、制定、實施能限制污染的法規和標準等七大措施。他說，透過人權的視角能發揮催化劑作用，「並非讓各國各自決定是否處理，而是他們絕對有法律義務要處理空污」。

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