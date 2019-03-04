桑德斯造勢 批川普史上最危險總統

2019-03-04

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國佛蒙特州聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）上月宣布投身二○二○年總統大選後，二日正式展開競選造勢活動，在出生地紐約布魯克林區舉行首場集會演說，矢言擊敗「美國現代史上最危險的總統」川普。桑德斯揚言：「這是一場橫跨五十州的選舉，我們不會讓川普贏走任何一個州。」

桑德斯二日重回母校紐約市立大學布魯克林學院演講，以凸顯個人經歷。他重申自己是勞工階層的猶太移民之子，在貧困的家庭長大，還趁機挖苦川普，強調「我沒有一個給我數百萬美元打造豪華摩天大樓、賭場和鄉村俱樂部的父親。我也不是出生在一個從三歲起每年就有廿萬美元零用錢的家庭」。桑德斯告訴支持者，他的參選「不只是為了贏得民主黨的提名，也不只是為了擊敗美國現代史上最危險的總統川普」，他將「改造」美國，「最終創造出為所有人、而不是只為頂端一％服務的經濟體和政府」。桑德斯說，他打的選戰將「大聲且清楚地表示，我們政府的基本原則不會是貪腐、仇恨和謊言」。

桑德斯預定三日前往阿拉巴馬州塞爾瑪（Selma），出席紀念一九六五年「血腥星期日」黑人民權年度活動。畢業於芝加哥大學、就學期間積極參與民權運動的桑德斯，三日也計畫造訪芝加哥。現年七十七歲的桑德斯，過去曾挑戰二○一六年總統大選，但在黨內初選敗給前國務卿希拉蕊．柯林頓，無緣代表民主黨問鼎白宮。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/