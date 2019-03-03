飛龍二號試航 最快7月載人升空

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國「太空探索科技公司」（SpaceX）創辦人穆斯克曾說，載人類登上火星是公司一大目標，這個夢想已開始成形！該公司旗下太空船「載人飛龍號」（Crew Dragon，亦稱飛龍二號），於美東二日搭載一名「假人」發射成功，預計台灣時間三日晚間七時抵達國際太空站，並於八日返回地球。若任務圓滿達成，最快七月將正式載人上太空。
美國「太空梭計畫」二○一一年終止、所有太空梭除役後，太空人只能透過俄羅斯太空船「聯合號」（Soyuz）進入太空，且每次要價八千兩百萬美元（逾廿五億台幣）。因此，美國航太總署（NASA）一四年起撥款八十億美元（逾二四八○億台幣），分別與民間企業SpaceX及波音公司合作，以期重新將太空人送上國際太空站，這也成為民間商業太空運輸的發展契機。
二日，「載人飛龍號」在佛州卡納維爾角「甘迺迪太空中心」的39A發射台，由獵鷹九號火箭運載，成功發射升空進入近地軌道，預計三日與國際太空站自動對接，為其補給約兩百公斤物資，並在停留五日後解除對接，於八日返回地球、墜入大西洋，再進行回收。一九六九年阿波羅十一號登月，以及二○一一年最後一次太空梭任務，均是在該太空中心的39A平台發射。
「異形女主角」探路
SpaceX此前已利用「載貨飛龍號」為太空站補給十六次，「載人飛龍號」正是改造後版本，內部空間擴大至八公尺高，加強舒適及安全性。此次任務僅搭載一名假太空人蕾普莉（Ripley），名稱取自太空系列電影《異形》女主角之名，身穿滿布感測器的SpaceX太空服，以模擬及觀察人類乘坐時的狀況，包括發射及重回大氣層時，在加速度下的承受能力等。
「載人飛龍號」艙內最多可容納七人，但僅設四個座位，另設三扇窗戶、電腦觸控螢幕、太陽能電池，以及八組可供發射失敗時彈射逃生的小引擎。若「載人飛龍號」測試通過，SpaceX最快會在七月，將兩名前太空人重新送上國際太空站。
與此同時，波音公司的「星際飛機」（Starliner）太空船，也預計四月進行升空測試，八月進行實際載人測試。NASA署長布萊登斯坦（Jim Bridenstine）表示，有信心在今年結束前，就能看到太空人乘其中一家或兩家公司的太空船航向宇宙。
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