限制「複製人」韓星演出 南韓挨轟像中國

2019-02-21

〔編譯管淑平／綜合報導〕鑑於南韓流行音樂藝人「看起來一模一樣」，南韓性別平等與家庭部日前頒布指南，要求限制這類外貌同質性太高藝人的演出比例，以提高流行音樂界的多元性。在引發外界批評後，性平部二十日表示，將撤回這份指導方針。

性平部撤回指導方針

南韓性平部十三日向廣播、電視台及節目製作公司發出的這份修訂版「性別平等節目製作指南」，提出幾項廣電節目可提倡性別平等之道，包括偶像藝人看起來長得都一樣，帶給年輕觀眾狹隘的美貌標準，「電視音樂節目上的藝人是雙胞胎嗎？他們真的看起來一模一樣」；這些以偶像團體成員居多的藝人，有著類似的苗條身材、白皙皮膚，髮型、梳妝也很像，衣著露體，「男、女星都可見這種同質性…的問題嚴重」，「外貌相似的演出者，不應在節目中佔據過大比例」。

在重視外表形象的南韓，流行音樂市場產值達數十億美元，整形業商機也相當龐大，據信南韓三分之一的女性曾經整形。

網友請願廢除性平部

這份指南隨即引發抨擊聲浪，指性平部「現在連女藝人外貌都要審查」，與全斗煥軍事獨裁時期無異。一則網路留言表示，「真的很令人驚訝，南韓在做像中國、北韓等獨裁國家會考慮做的事」。網友十八日在青瓦台官網請願，要求廢除性平部。反對黨「正未來黨」國會議員何泰強（Ha Tae-keung，譯音）也批評這是「獨裁、違反憲法的構想」。不過，也有人表示認同這份指南的用意，指某些韓星女團的服裝物化女性。

性平部二十日表示，將撤回這份「造成不必要困擾」的指南；該部也指出，這份指南並無強制性，目的僅為提醒公眾注意外貌至上主義帶來的負面影響。

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