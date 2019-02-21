英保守黨報告：孔子學院威脅學術、言論自由

2019-02-21

憂戕害英國民主

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕繼美國、加拿大等國之後，英國政壇首度對北京政府資助的教育組織「孔子學院」，提出威脅學術及言論自由、涉及宣傳中共官方意識形態的質疑。英國保守黨人權委員會十八日敦促當局，全面檢討教育機構與孔子學院簽訂的協議，重新審查孔子學院教師從事的行為是否與其簽證所載相符，立法維護相關協議的透明化與可問責性，以免戕害英國民主。

疾呼重審全英大學與孔子學院協議、師資

英國保守黨人權委員會主席、國會議員布魯斯（Fiona Bruce）強調，孔子學院是一個「非常嚴重的問題」，該委員會蒐集到的證據顯示，孔子學院會對英國各大專院校產生不良的影響。布魯斯表示：「我們歡迎並鼓勵語言教學、文化交流，但也認為有必要，檢討孔子學院是否威脅到學術自由、言論自由等其他基本人權，以及實質上的國家安全。」

英國保守黨人權委員會十八日公布的報告顯示，孔子學院對涉及西藏、台灣、法輪功、六四天安門血腥鎮壓事件等敏感議題，故意避而不談；限制基督徒、穆斯林擔任孔子學院的中文教師；受到中國政府直接控制的孔子學院，旨在宣傳中共意識形態，堪稱中國教育體系的延伸。報告引述前中共中央政治局常委、主管意識形態工作的中共中央精神文明建設指導委員會主任李長春二○○九年的親口說法，指孔子學院是「中國海外宣傳機構的重要組成部分」。

全球已27所頂大中止合作

報告援引專家學者、人權運動人士、外交官員說法與相關研究等資訊，指出孔子學院戕害學術及言論自由；全球已至少二十七所大學中止與孔子學院的合作，包括瑞典斯德哥爾摩大學、丹麥哥本哈根商業學院、德國斯圖加特傳媒學院、德國霍恩海姆大學、法國里昂大學、美國芝加哥大學、美國賓州大學、美國密西根大學、加拿大麥克馬斯特大學等。

中國二○○四年開始在海外設立孔子學院，一七年底已在全球一百四十多國設立約五百二十五間孔子學院，包括在美國逾百間、英國約二十九間。英國保守黨人權委員會報告指出，英國是除了美國之外，設立最多孔子學院的國家，英國政府必須積極應對孔子學院帶來的威脅。目前為止，尚未有英國的孔子學院停辦。

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